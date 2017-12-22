За картельное соглашение PST наказана штрафом в 8,5 млн. евро, а Irdaiva – 3,7 млн. евро

Две строительные компании, которые вместе участвовали в реновации школ и детских садов литовской столицы в четверг были наказаны Советом по конкуренции (СК) штрафами за картельное соглашение.

Одна из крупнейших стройкомпаний Panevezio statybos trestas ( PST ) наказана штрафом в 8,514 млн. евро, а вторая стройкомпания Irdaiva – 3,686 млн. евро. Это максимальные и крупнейшие штрафы, которые когда-либо назначались литовскими строительным компаниям.

Гендиректор PST Далюс Гясявичюс не согласен ни с мотивами назначения штрафа СК, ни с его размером. Гендиректор Irdaivosa Витас Лопинас также отметил, что компания обжалует штраф.

“То, что будем обжаловать, это ясно. Сомнений нет . (…) Я думаю, что это глупость. Я оцениваю это как неправильные выводы – 8,5 млн. из ниоткуда. Давайте посмотрим, какие были контракты – это были мелкие контракты. Одним словом, цирк”, – сказал BNS Д. Гясявичюс.

Совет по конкуренции сообщил, что PST и Irdaiva договорились вместе участвовать и не конкурировать в 24-х конкурсах обновления вильнюсских школ и детских садов в 2013–2015 годах. Компании подали общие заявки, хотя у них была реальная возможность участвовать в конкурсе самостоятельно, так они сократили количество участников конкурса, сообщил СК.

За картельные соглашения компании могут наказываться денежными штрафами в размере до 10% годовых доходов. Доходы PST в прошлом году составили 85,136 млн. евро, Irdaiva – 37,338 млн. евро.

BNS

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