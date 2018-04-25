За кого проголосовали бы жители

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Если бы выборы в Сейм прошли в ближайшее время, то избирательный порог преодолели бы шесть партий, среди них и Избирательная акция поляков Литвы-Союз Христианских семей с поддержкой 6,5% избирателей.

Результаты новейшего опроса, проведенного по заказу DELFI, показали, что наибольшую поддержку получил бы Союз Отечества-Христианские демократы Литвы – 26,5% (без учета той части избирателей, которые не намерены голосовать или не знают, за кого отдали бы голос).

На втором месте оказался Союз крестьян и зеленых Литвы с 22,4% голосов. На третьем месте – социал-демократы с 11,0%.

Литовские избиратели также выбрали бы в Сейм партию «Порядок и справедливость» (8,3%), Партию труда (6,9%) и ИАПЛ-СХС (6,5%).

30% опрошенных заявили, что не участвовали бы выборах или не знают, за кого голосовали бы.

Компания по исследованию общественного мнения Spinter tyrimai впервые применила комбинированный метод опроса: 60% респондентов были опрошены напрямую, а 40% — по Интернету.

Подготовлено литовскими СМИ