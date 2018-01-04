За мошенничество заплатят потребители

Вильнюсский окружной суд на минувшей неделе в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело троих бывших руководителей компании Vilniaus energija, бывшей под управлением французского концерна Veolia (ныне – Dalkia), по обвинению в мошенничестве и иных возможных преступлениях при манипуляции ценами при покупке газа и возможном нанесении потребителям ущерба на сумму 3 млн евро.

Иск прокуроров был выставлен тогдашнему руководителю Dalkia Lietuva Андрюсу Януконису, президенту Vilniaus energija Жану Сакресту, а также президенту компании и акционеру Icor Линасу Самуолису.

«Уголовное дело прекратить за истечением срока давности, меры пресечения – подписки о невыезде отменить», – провозгласила на заседании судья Виргиния Швядене, рассматривавшая дело на протяжении трех лет. Постановление в 20-дневный срок может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.

Служба по расследованию финансовых преступлений три года назад высказала подозрения о, возможно, незаконном манипулировании ценами на газ, вследствие чего предприятиям Vilniaus energijai и Litesko, а также потребителям теплоэнергии в стране был причинен ущерб в размере почти 3 млн евро.

Приходится констатировать, что и на этот раз за мошенничество и злоупотребления с ценами приходится расплачиваться рядовым потребителям.

По истечении 15-летнего срока аренды Вильнюсских теплосетей Vilniaus energija в марте этого года передала сети в ведение Вильнюсской мэрии и муниципального предприятия Vilniaus Šilumos tinklai.

Компания Vilniaus energija утверждает, что судебный процесс основывался на недостоверных данных и измышлениях.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, Vilniaus energija, мошенничество