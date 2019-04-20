За нарушения правил утилизации отходов штраф почти на 6 тыс. евро

Во время традиционной акции по защите природы сотрудники Департамента защиты окружающей среды становили 126 нарушений и назначили штрафы почти на 6 тыс. евро.

По данным Министерства окружающей среды, во время акции, которая прошла в стране с 1 февраля до 31 марта, должностные лица всего проверили 500 физических лиц и 470 хозяйственных субъектов, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автотранспорта.

Больше всего нарушений было связано с утилизацией отходов. Это сжигание отходов, отсутствие ведения учета отходов. Также нарушители не сортировали отходы, неправильно помечали емкости с опасными отходами.

Больше всего нарушений установлено в Шяуляйском регионе (60), меньше всего – в Клайпеде (1), Утенском регионе (3), Алитусском регионе (3), Паневежском регионе (4).