За неделю в ДТП пострадали 103 человека, 1 погиб

По предварительным данным, за неделю (с 17 по 23 мая) с пятницы по четверг на дорогах страны было зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 103 человека.

1 человек погиб, женщина, водитель автомобиля. Из 103 человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, больше всего водителей — 44 человека, в том числе 11 водителей мотоциклов, 4 водителя мопедов. Пострадали 11 велосипедистов. Также пострадал 31 пассажир, из них 4 — пассажиры маршрутного транспорта. Также пострадали 16 пешеходов.

По вине нетрезвого водителя произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, ранен 1 человек.

За неделю в авариях пострадали 27 несовершеннолетних.

По данным Информационной системы дорожно-транспортных происшествий, в этом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 55 человек, среди них 3 несовершеннолетних (2 пассажира, 1 водитель мотоцикла).

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