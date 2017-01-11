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За неуплату налогов – до 8 лет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 12, 0:02   |   Комментариев: 0

Президент Даля Грибаускайте предлагает принять поправки к Уголовному кодексу, в которых установлено более строгое наказание за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. Согласно поправке, указанную ответственность предлагается установить за неуплату налогов на сумму от 19 тысяч евро.

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

По словам президента, уклонение от налогов — не только тяжкое преступление, от которого страдают государство и его жители, но и угроза для прозрачности политической системы. Из-за финансовых преступлений растут теневая экономика, социальное неравенство, искажается справедливость и страдает финансовая стабильность государства.

Даля Грибаускайте предлагает наказывать за уклонение от налогов как за тяжкое преступление. Так, для лиц, скрывших налоги в размере 19 тысяч евро (500 минимальных прожиточных уровней) или участвующих в организованной группировке, необходимо установить такую же ответственность, как и за мошенничество — лишение свободы сроком до 8 лет, считает президент Литвы. Кроме того, предлагается в 2 раза увеличить срок давности для таких преступлений.

В Чехии и Латвии за это дают до 10 лет тюремного заключения.

Среди налоговых преступлений на сегодняшний день в Литве тяжкими считаются только хищение большой стоимости НДС и пособий по материнству, за уклонение от налогов грозит ответственность, как за простое воровство. Согласно ныне действующим законам, максимальное наказание даже за самые крупные налоговые преступления — это лишение свободы сроком до 3 лет, которое на практике даже не применяется, а из-за коротких сроков давности мошенникам часто удается избежать ответственности.

По утверждению президента, адекватное наказание должно стать одним из приоритетов в борьбе с налоговым мошенничеством и финансовыми преступлениями.

Лешек ДЛУГИ

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