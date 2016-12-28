За одноразовый стаканчик – отдельная плата

Плата за утилизацию коммунальных отходов будет меньше, если жители будут их сортировать, отмечает новый министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас. Он обещает ввести плату и за одноразовую тару.

Сортировать будет выгодно

К. Навицкас обещает поощрять сортировку отходов более низкими платами, но признает, что это будет сделать нелегко, потому что в одни и те же контейнеры бросают мусор жители нескольких многоквартирных домов. По этой причине он планирует в первую очередь привлечь к процессу владельцев частных домов.

«Мы планируем, с одной стороны, сконцентрироваться на частных домах – показать, какую выгоду жители будут получать, если будут сортировать мусор. Я планирую в нескольких активных сообществах провести пробные проекты, результаты которых мы представили бы через счета. И вообще, в счетах мы должны очень ясно показать, сколько стоит утилизация несортированных отходов и как выглядит утилизация сортированных», – отметил К. Навицкас.

Плата за тару

К. Навицкас также обещает ввести плату за одноразовую тару. Поэтому уже в следующем году потребителям, возможно, придется платить за напитки, которые разливаются в одноразовые пластиковые или бумажные стаканчики.

«Такие вещи, как одноразовые стаканчики – продукты моды и роскоши – должны стоить денег, чтобы не хотелось ими пользоваться или чтобы их использование чувствовалось в кошельке. Это небольшое количество отходов, но такая плата психологически воспитывает», – считает К. Навицкас.

К. Навицкас сказал BNS, что такая плата может появиться в Литве очень скоро – в 2017 или 2018 годах.

К. Навицкас утверждал, что еще не обсуждал плату за одноразовые стаканчики с представителями бизнеса: «Бизнес тогда должен предложить альтернативы, если у нас есть цель улучшить качество окружающей среды, мы должны что-то делать».

Одноразовые стаканчики в зависимости от их размера стоят от 3 до 20 центов, но часто их цена внесена в стоимость напитка.

Используем меньше пакетов

Согласно результатам новейших исследований, в Литве сокращается число людей, использующие пластиковые пакеты, но этот вид упаковки все еще входит в те отходы, которые чаще всего обнаруживаются на природе.

Зная проблемы, которые вызывают пластиковые пакеты – визуальное загрязнение, воздействие на водоемы, рыбу, другие экосистемы, когда из-за неразложившегося пластика страдает живая природа – необходимо предпринять определенные меры: каждый человек перед тем, как положить в пакет уже фасованный продукт или овощи и фрукты, должен подумать, на самом ли деле пакет необходим.

ЕС стремится к тому, чтобы к 2019 году на одного европейца приходилось не более 90 тонких пластиковых пакетов в год, и чтобы до 2025 года их количество сократилось наполовину – до 40.

Для производства пластиковых пакетов используется наименее опасный пластик, изготавливаемый из продуктов переработки нефти, поэтому самая большая связываемая с ними угроза – загрязнение природы долго неразлагающимися отходами, которые без воздействия прямых солнечных лучей и других факторов могут сохраниться до 400 лет. Пластиковые пакеты, попавшие в водоемы, вызывают особую угрозу для рыб, птиц и млекопитающих, которые могут их проглотить и погибнуть.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Кястутис Навицкас, одноразовые стаканчики, отдельная плата