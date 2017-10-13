За отъем земли для Rail Baltica будет отвечать Kelprojektas

Компания Kelprojektas выиграла заказ компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) стоимостью почти 0,9 млн. евро на реализацию проекта изъятия земельных участков на общественные нужды, необходимых для прокладки железной дороги Rail Baltica. Предприятия подписали три договора стоимостью 848,7 тыс. евро.

“Компания выполнит все связанные с изъятием земли работы, в том числе и оценку земли”, – сказал BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Проект предусматривает изъятие земельных участков в Каунасском, Йонавском, Кедайнском, Панявежском и Пасвальском районах.

На общественные нужды предстоит изъять примерно 1,2 тыс. частных участков земли и 63 участков государственных земель, точная цена которых станет известна после оценки.

В 2014 году прогнозировалось, что на выкуп земли может понадобиться примерно 753 млн. евро.

BNS

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