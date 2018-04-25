За питание переплачиваем. Торговцы не согласны

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За некоторые продукты питания мы платим гораздо дороже, чем другие жители стран Европы. Это стало ясно после исследования, заказанного Министерством юстиции. Цены на товары в разных странах отличаются в два, а то и в три раза. Работники торговли утверждают, что исследование доказывает: Литва – дешевая страна, потому что большинство продуктов у нас дешевле, чем в других странах.

Обычный пакет черного чая в Литве стоит примерно 1,5 евро, в Германии почти на 40% дороже, а во Франции на треть дешевле. Министерство юстиции заказало исследование сравнения цен на продовольственные товары и объявляет, что за некоторые товары мы платим гораздо больше, чем жители других стран Евросоюза.

«Мы видим, что разговоры людей о высоких ценах на продовольствие не являются высосанными из пальца. Одной из важнейших задач правительства является усиление конкуренции между коммерсантами и защита покупательной способности населения, чтобы каждый человек в Литве мог купить основные продукты питания по доступной цене, чтобы они не стали предметом роскоши. Для нас важно, чтобы продукты питания были доступны литовским потребителям так же, как и потребителям в других странах ЕС», — сказала заместитель министра юстиции Ирма Гуджюнайте.

В большинстве категорий Литва находится примерно в середине. К примеру, сравним макароны того же изготовителя. Их пачка во Франции стоит 77 центов, в Литве почти евро, а в Ирландии – 2 евро. В целом больше всего самых высоких цен зафиксировано в Ирландии.

Включенная в исследование пачка молока в Литве стоит 95 центов, в Бельгии на 20 центов дороже, а в соседней Польше на треть дешевле, чем в Литве. Иногда цены на продовольственные товары отличаются в два раза.

Всего в ходе исследования сравнивались цены 40 продуктов. Министерство юстиции утверждает, что исследование доказывает дороговизну цен в нашей стране, а работники торговли утверждают противоположное: Литва – дешевая страна, и здесь нет такого продукта, который бы стоил дороже, чем в Европе.

«Мы должны радоваться, что заказанное государством исследование показало, а это может многим не понравиться, что уровень цен на продовольственные товары в Литве одни из самых низких в Европе. Важно отметить, что учитывались конечные цены. Если оценивать то, что в Литве НДС не уменьшился, и если отнять его, то средний уровень цен упадет еще на 10-20%. Исследование показывает, что мы говорим правду о том, что корзина самых необходимых товаров в Литве одна из самых дешевых», — излагает свое мнение исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий страны Лауринас Вилимас.

Уже раньше говорилось о так называемых двух вкусах в Европе, о разницах качества тех же продуктов. Исследование в этой области провела парламентская комиссия. Ее руководитель удивляется тому, что некоторые менее качественные продукты в Литве дороже более качественных продуктов за рубежом.

«Очень большая неожиданность. Если качество продуктов хуже, то и цена должна быть меньше, но мы видим обратное явление. Министерство юстиции установило, что у нас более высокий НДС и более высокие цены», — говорит председатель временной комиссии Гуода Бурокене.

Экономист Жигимантас Маурицас напоминает об официальной статистике цен и подчеркивает, что всегда можно найти товары, которые за границей будут дешевле.

«В среднем цены на продовольственные товары в Литве на 18% дешевле – это официальная статистика, это средний показатель. Цены на некоторые товары выше среднего показателя. Всегда можно найти тот или иной товар, цена которого выше, чем в другом государстве», — говорит экономист.

Информация «ЛК», BNS