За полгода наиболее заметно поредели ряды Партии труда и партии «Порядок и справедливость»

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За полгода наиболее заметно поредели ряди литовских Партии труда (ПТ) и партии «Порядок и справедливость» (ПС), показывают новые данные, предоставленные Министерству юстиции.

В партии «Порядок и справедливость» сейчас состоит 11,2 тыс. человек, а полгода назад было 12 тыс. Ряды Партии труда поредели с 12,5 тыс. до 11,8 тыс. человек.

Сократилась и общая численность членов литовских партий: сейчас в партиях состоит более 112 тыс. членов, тогда как полгода назад в них состояло 117 тыс. граждан.

Самой многочисленной в Литве (17 тыс. членов) остается Литовская социал-демократическая партия, хотя за полгода число ее членов сократилось более чем на 500.

Число членов созданной отколовшимися от социал-демократов политиками Литовской социал-демократической трудовой партии между тем увеличилось с 2,2 тыс. до 3,4 тыс. человек, в эту партию влилась и часть бывших «трудовиков».

Списки членов Литовского либерального движения сократились с 7,7 тыс. человек до 7,3 тыс. человек. Часть либералов вышла из партии, когда ее руководство запретило участвовать в муниципальных выборах не партийными списками, а через создание общественного комитета.

Численность партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы почти не изменилось и превышало 14 тыс. человек.

Не произошло больших изменений и в рядах Литовского союза крестьян и зеленых (4,3 тыс. членов), Союза свободы Литвы (либералов) (4,2 тыс.).

Не изменилась также численность членов Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей — 2,1 тыс. человек, сохранила свою численность и Литовская центристская партия (3,9 тыс.).

В Литве зарегистрировано в общей сложности 24 партии. Список был длиннее, но несколько партий находятся в процессе ликвидации.

По закону минимальная численность членов партии составляет 2 тыс. Партии два раза в год до 1 марта и 1 октября должны представлять свои списки Минюсту.

BNS