За порядком следят дроны

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В Вильнюсе компания Grinda разрабатывает новые способы, чтобы следить за порядком в городе. Этой зимой для мониторинга тротуаров после снегопада был использован беспилотный летательный аппарат.

Дроны, оборудованные системой видеонаблюдения, можно использовать для оценки масштабов чрезвычайных ситуаций на дорогах, поиска незаконных построек или нелегальных свалок, а также для проверки неполадок на тепловых трассах.

Предполагается, что беспилотники можно будет использовать при анализе масштабов и причин дорожных заторов. Они помогут специалистам, ответственным за транспортное сообщение в городе

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt