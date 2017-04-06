За пост главы ЛСДП будут поборются Г. Палуцкас и М. Синкявичюс, прогнозирует А. Буткявичюс

На выборах председателя праящей Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) будет второй тур и в него выйдут вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас и министр экономики Миндаугас Синкявичюс, прогнозирует нынешний лидер партии Альгирдас Буткявичюс.

“Я думаю, что будет два тура, во второй тур, на мой взгляд, выйдут Г. Палуцкас и М. Синкявичюс, а общество и партия ожидают новых лиц, с новыми лицами связаны определенные ожидания. Я бы пожелал, чтобы товарищ по партии, который победит на выборах, получил самое большое доверие всех товарищей по партии”, – сказал в четверг А. Буткявичюс журналистам в сейме.

В четверг в отделениях ЛСДП начинается голосование – председатель партии впервые будет выбран прямым голосованием. Раньше лидер партии избирался на съездах. На этот пост претендуют пять кандидатов.

Председатель большого партнера по правящей коалиции – Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал журналистам, что результат выборов главы социал-демократов никак не повлияет на будущее правящей коалиции.

Нынешний председатель ЛСДП, экс-премьер Альгирдас Буткявичюс после неудачных для партии выборов в сейм заявил, что хочет уйти в отставку, однако партсовет это не поддержал. Тогда А. Буткявичюс объявил, что не будет претендовать на переизбрание председателем партии.

В ЛСДП состоит более 20 тыс. человек, это крупнейшая партия в Литве.

BNS

Метки: Литва, ЛСДП