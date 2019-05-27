За пост Терезы Мэй уже готовы побороться семь кандидатов

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, уже достигло восьми человек, передает ТАСС.

Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, бывшая лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув.

На данный момент несомненным фаворитом в борьбе за премьерский пост считается Джонсон, но конкуренцию ему готов составить министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, который официально выдвинул свою кандидатуру в воскресенье утром.

По данным СМИ, Гоув ранее заявил парламентариям от тори, что считает себя оптимальной фигурой в правящей партии для того, чтобы воспрепятствовать победе лейбористов на всеобщих выборах и не позволить их лидеру Джереми Корбину занять премьерский пост.

Таким образом, Гоув может уже во второй раз попытается перейти дорогу Борису Джонсону в борьбе за лидерство в рядах тори, что ему уже удалось сделать после референдума о Brexit в 2016 году (тогда Джонсон, также считавшийся фаворитом, по до конца не ясным причинам снял свою кандидатуру).

Три года назад борьбу за премьерский пост выиграла Тереза Мэй, которой противостояли всего четверо соперников. Теперь же число претендентов существенно больше, и это при том, что официально избирательная кампания еще не началась.

Как сообщает британская пресса, возможность включения в борьбу рассматривают еще несколько политиков в рядах Консервативной партии, в том числе министр обороны Пенни Мордонт, глава МВД Саджид Джавид, а также Грэм Брейди, бывший председатель парламентского комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-консерваторов.

При этом все как заявившие о себе, так и потенциальные претенденты являются куда большими евроскептиками, чем сама Мэй, и настроены на более решительное претворение в жизнь итогов общенационального референдума 2016 года, победу на котором одержали сторонники Brexit.

24 мая Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку с поста главы тори из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Мэй подала в отставку на следующий день после выборов в Европарламент, в которых Великобритания принимает участие, несмотря на предполагаемый выход из ЕС. Было решено, что после выхода Великобритании из союза 27 из 73 британских мест в Европарламенте будут перераспределены между несколькими государствами-членами ЕС, чтобы компенсировать неполноту их представительства в Европарламенте, возникшую из-за демографических изменений.

Франция и Испания получат по 5 мест дополнительно. Италия и Нидерланды — по 3 места, Ирландия — 2, еще 9 стран получат по одному депутатскому креслу. Остальные 46 мест планировалось зарезервировать под возможное будущее расширение союза. Сама Мэй заявила, что сожалеет о необходимости участия в этих выборах.

NEWSru.com