За посты мэров самоуправлений будут бороться 14 членов Сейма

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На предстоящих в марте этого года выборах на кресла мэров будут претендовать 14 членов сейма, в основном – это представители «аграриев» и Либерального союза, подтвердила BNS председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матийошайтите.

«Очевидно, депутаты работали в сейме и увидели проблемы конкретного самоуправления, которые готовы решать. Трудно сказать. Есть члены сейма, выходцы из тех мест, но есть и такие, которые выбирают совершенно иные самоуправления», – рассуждала Л. Матийошайтите.

По словам политолога Юрате Новагроцкене, для большинства парламентариев участие в выборах мэров может быть определенной рекламой, когда хотят сохранить свои политические позиции, видимость и дальнейшие перспективы политической карьеры.

«Это большая возможность, потому что мэр заметен, а рядовой член сейма не виден», – сказала BNS политолог.

На состоявшихся в 2015 году прямых выборах мэров городские и районные администрации стремились возглавить 17 членов сейма, среди них были и четыре баллотирующиеся в мэры в этом году.

Выборы в советы самоуправлений и прямые выборы мэров состоятся 3 марта.

BNS