За президентский пост намерен побороться лидер поляков Литвы В. Томашевский

🔊 Воспроизвести

Европарламентарий и глава Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей во главе с Вальдемаром Томашевским в понедельник зарегистрировался участником политической кампании президентских выборов, подтвердили BNS в Главной избирательной комиссии (ГИК).

В понедельник ГИК завершает регистрацию участников политической кампании президентских выборов. Не зарегистрированные участниками политкампании не смогут подавать заявительные документы для возможности баллотироваться.

К этому моменту участниками политкамании зарегистрировались 14 человек, однако парламентарий Аушра Мальдейкене уже заявила, что покидает предвыборную борьбу.

Участниками политической кампании для участия в президентских выборов зарегистрированы члены сейма Ингрида Шимоните, Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, премьер Саулюс Сквярнялис, экономист Гитанас Науседа, европарламентарии Пятрас Ауштрявичюс и Валянтинас Мазуронис, еврокомиссар Витянис Повилас НАдрюкайтис, филосов Арвидас Юозайтис, бывший президент Федерации хоккея на льду Витас Гудишкис, а также Раймонда Даунене, Альфонсас Буте и Казимерас Юрайтис.

Девять из упомянутых политиков уже подали заявительные документы. Они будут зарегистрированы кандидатами, если соберут не менее 20 тыс. подписей избирателей в их поддержку. Подписи можно собирать до 28 марта.

Первый тур президентских выборов состоятся 12 мая этого года, второй – 26 мая.

BNS