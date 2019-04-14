«За шпионаж в пользу России»

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Клайпедский окружной суд приговорил к семи годам лишения свободы обвиненного в шпионаже в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipėdos nafta и других объектах гражданина Литвы Романа Шешеля.

«Собранные в деле данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия», – сказала информационному агентству BNS представитель суда Гинтаре Даугелайте.

Генпрокуратура предлагала наказать его восьмью годами лишения свободы.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде.

За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

«Я считаю, что вина доказана, совершено опасное преступное деяние. У защиты противоположное мнение. Мы высказали свои позиции», – сказал BNS прокурор Рядас Савицкас.

Р. Шешель своей вины не признает и с обвинениями не согласен.

Как сообщила Генпрокуратура, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для национальной безопасности государства.

Есть подозрения в том, что, выполняя задачи российской разведки, Р. Шешель собирал информацию о СПГ-терминале, о компании Klaipėdos nafta, об инфраструктуре этих объектов, резервуарах и системах защиты.

Данные о том, что этот человек мог совершить незаконное деяние, собирая и передавая информацию представителю завербовавшей его организации, получены в ходе проведения контрразведывательной операции.

Прокуратура подчеркивает, что Р. Шешель не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия следует расценивать как преступления, потому что он действовал, выполняя задачи разведведомства зарубежного государства.

Имеются данные о том, что обвиняемый получил задание установить дружеские отношения с представителями ВМС Литвы и войти к ним в доверие.

В целом за период с 2014 года в Литве уже пять человек осуждены и наказаны лишением свободы за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли наказание.

Посольство России в Литве, отвечая на вопрос BNS по поводу осуждения гражданина Литвы Р. Шешеля за «шпионаж в пользу России», отметило, что хотя и «не знакомы с очередным назначенным Генпрокуратурой ЛР «российским шпионом», в то же время «не можем не рассматривать данный уголовный процесс в отрыве от взятого официальным Вильнюсом курса по раскручиванию темы шпиономании, в которой главной угрозой национальной безопасности называется Россия и ее разведслужбы. При этом удивляет взятая литовской судебной системой на вооружение собственная «интерпретация» местного уголовного законодательства, позволяющая привлечь к ответственности за полученные из открытых источников данные и предоставляющая широкие возможности для преследования граждан по политическим мотивам».

Подготовлено литовскими СМИ