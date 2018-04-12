За скрытую рекламу компания Philip Morris оштрафована на 2,1 тыс. евро

Американская компания по производству табачных изделий Philip Morris в Литве оштрафована за вводящую в заблуждение рекламу на 2,1 тыс. евро. Департамент контроля наркотиков, табака и алкоголя оштрафовал предприятие за скрытую рекламу предназначенного для табака устройства – электронных сигарет IQOS.

“При рекламировании устройства IQOS потребители действительно были введены в заблуждение и таким образом распространялась информация о производимых предприятием табачных изделиях. Это устройство предназначено для одной единственной цели – употребления производимых и распространяемых предприятием в Литве табачных изделий, ни для чего другого оно не годится и не приспособлено”, – сказал BNS заведующий Отделом контроля табака и алкоголя Департамента контроля наркотиков, табака и алкоголя Юргис Казлаускас.

Менеджер по корпоративным делам Philip Morris Baltic для Литвы Кястутис Страйгис сказал BNS, что юристы компании сейчас дают оценку решению департамента.

“Мы рассматриваем возможность обжаловать, потому что мы не согласны с заключением департамента. Мы считаем, что мы вели себя честно и соблюдали правовые акты”, – сказал К. Страйгис BNS.

IQOS – это часть инвестиций компании Philip Morris в объеме 3 млрд. долларов (2,4 млрд. евро) в электронные устройства для курения нового поколения. Это устройство используется для нагревания табака до достаточно высокой температуры с целью создания пара, а не дыма. Компания утверждает, что эти электронные сигареты – новшество, отличающееся от других таких устройств, в отношении которых уже применяются специфические правила.

BNS

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