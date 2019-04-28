За старый автомобиль – 1000 евро

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Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка в четверг, 11 апреля, сообщил, что после утверждения плана по сокращению количества загрязняющих выбросов можно будет выплачивать жителям за отказ от старого автомобиля тысячу евро в качестве поощрения покупки нового автомобиля.

«Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая сумма должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и приобретении нового», – сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas. В рассмотренных правительством мерах по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить 30 млн евро.

Жители, отказавшиеся от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на проезд в общественном транспорте.

Муниципалитетам, которые приобрели средства общественного транспорта, работающие на природном газе, водороде, также будет выделено по 30 млн евро. Муниципалитетам пяти крупнейших городов и курортов, внедрившим системы, ограничивающие движение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, намечается выделить поощрение в размере 20 млн евро.

Кстати, правительство Великобритании решило в порядке эксперимента предложить тем, кто добровольно откажется от личного автомобиля, компенсацию транспортных расходов в размере до 3000 фунтов в год. Эти деньги будут перечисляться непосредственно на проездные карточки, или их можно будет тратить через приложение в смартфоне для проезда в транспорте, аренды электромобилей в каршеринге, велосипедов и других видов экологичного транспорта.

Цель эксперимента – установить, сколько может понадобиться денег, чтобы склонить заядлых водителей к отказу от собственного автомобиля в пользу общественного транспорта и сервисов совместного владения (каршеринг). Этот проект – часть правительственной программы по уменьшению загрязнения воздуха и решению проблем перегруженности транспортной системы. Статистика, полученная по результатам прошлого года, свидетельствует о том, что пробки на дорогах обошлись Великобритании в 7,9 млрд фунтов, то есть в среднем по 1317 фунтов на каждого водителя.

На первом этапе эксперимента 100 автовладельцам в городе Ковентри и его окрестностях будет предложено на год полностью отказаться от собственной машины и попытаться пользоваться только общественным транспортом, каршерингом и велосипедами. При этом все транспортные расходы будут строго фиксироваться и оплачиваться за государственный счет.

Если в ходе эксперимента удастся «отучить» автовладельцев пользоваться собственным транспортом в пользу общественного, аналогичную схему «дотаций» отказникам собираются распространить на всю Британию. Только вот финансировать ее предлагается уже не за счет налогоплательщика, а за счет частных компаний, таких как автобусные парки или компании-производители электрокаров.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ