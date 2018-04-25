За субсидиями на первое жилье в Литве за три дня обратилось 840 молодых семей

🔊 Воспроизвести

За субсидиями для молодых семей на покупку первого жилья в регионах Литвы за три дня обратилось 840 молодых семей, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

По данным министерства, из всех поданных заявок 46% были от молодых семей с одним ребенком, 27% — от семей с двумя детьми, 23% — от семей без детей и 4% — от семей с тремя и более детьми.

«Предварительные цифры показывают, что в регионах существует большая потребность в жилье, потому что 542 заявки поданы именно относительно приобретения жилья не вблизи крупных городов», — сказал для пресс-релиза министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Больше всего заявок (111) подано в Каунасе, 73 — в Клайпеде, 67 — в Вильнюсском районе, 47 — в Панявежисе.

С 1 сентября вступил в силу Закон о финансовом поощрении для приобретающих первое жилье молодых семей, который позволяет молодым семьям получить субсидию для частичной оплаты первого ипотечного кредита или покрытия первого ипотечного взноса.

Претендовать на субсидию могут молодые семьи, в которых возраст обоих супругов или же отца или матери, которые растят детей в одиночку, не превышает 35 лет. У членов молодой семьи должно быть декларировано место жительства в Литве или они должны находиться на учете тех, кто не декларировал место жительства.

Финансовая субсидия предоставляется молодым семьям на покупку или строительство первого жилья. Сумма ипотечного кредита, на основании которой рассчитывается субсидия для молодой семьи, не может превышать 87 тыс. евро. На приобретение участка земли, на котором планируется построить дом, может быть выделено не более 15% суммы ипотечного кредита.

На такие субсидии для молодых семей в этом году намечено выделить 2 млн евро, в 2019 году – 4 млн евро, в 2021 году — 4 млн евро.

BNS