За убийство новорожденного ребенка дочь судьи отсидит 9 лет, подтвердил Верховный суд Литвы

Верховный суд (ВС) Литвы в четверг оставил в силе приговор осужденной за убийство своего новорожденного ребенка Юрге Матайтите – она проведет в тюрьме девять лет.

Приговор обжаловала и осужденная, и ее адвокат. Обе жалобы отклонены, сообщила BNS представитель суда Довиле Бружайте.

ВС подтвердил заключение рассматривавших это дело ранее судов о том, что Ю. Матайтите еще до родов задумала убить своего новорожденного ребенка и, действуя целенаправленно, реализовала свой замысел – то есть действовала с прямым умыслом.

Судейская коллегия также не усмотрела нарушений законодательства, из-за которых дело нужно было бы прекратить или вернуть на рассмотрение в апелляционном порядке.

Осужденная – дочь шяуляйской судьи Гражины Матайтене.

Ю. Матайтите и ее представители в судах просили отменить приговор и переквалифицировать убийство новорожденного ребенка в убийство, обусловленное состоянием после родов.

Вынесший приговор Панявежский окружной суд констатировал, что Ю. Матайтите не собиралась растить ребенка, отправляясь в подвал, она планировала его убить, сомнений в ее вине нет.

Дело рассматривалось за закрытыми дверями.

BNS

Метки: Литва