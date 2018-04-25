За вами могут следить

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По крайней мере в 30 учреждениях Литвы установлены сенсоры Национального центра кибернетической безопасности, копирующие и пересылающие данные. Это оборудование не только ведет наблюдение за кибернетической угрозой, но и может собирать информацию личного характера, проводить ее анализ. К таким выводам пришел отдел журналистского расследования национального телевидения LRT.

Сенсоры действуют как система предупреждения и опознания кибернетических атак, однако в состоянии сканировать, к примеру, содержание личной переписки или звонков.

Журналисты LRT выяснили, что оборонное ведомство – Национальный центр кибернетической безопасности – стало внедрять сенсоры в государственных учреждениях еще четыре года назад для обеспечения кибернетической безопасности. Однако тогдашний министр обороны Юозас Олекас заверяет, что переписка или телефонные переговоры сотрудников не анализируются.

Между тем юристы утверждают, что закон, регламентирующий деятельность центра, не защищает от злоупотребления данными; сам центр всю информацию может передавать в разведывательных целях. Тем более что контроль за использованием данных отсутствует.

Информация «ЛК»