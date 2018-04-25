За второе нарушение – минимальный штраф

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Правительство предложило Сейму принять поправки, что за второе нарушение Правил дорожного движения нарушителю автоматически будет предложено уплатить минимальный штраф. Такой порядок будет действовать за нарушения, зафиксированные специальными приборами, например измерителями скорости.

Между тем допустившим первое нарушение и далее было бы предложено платить половину минимального штрафа.

Кабинет министров также предложил автоматизировать выписку административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные специальными приборами. К этому прибегают из опасения, что с расширением сети измерителей скорости должностным лицам будет сложно ограничить количество увеличившихся нарушений.

В прошлом году данные в реестр административных нарушений поступали из 128 систем. Правительство планирует, что к 2010 году количество только стационарных измерителей скорости увеличится до 400, а еще на 25 участках дорог Литвы будет замеряться средняя скорость.

Министерство внутренних дел, внесшее проекты законов, утверждает, что после того как будет введена автоматизированная выписка штрафов, от технической работы будут освобождены 200 работников полиции по всей Литве.

«Мы надеемся, что это побудит нарушителей добровольно платить штрафы, они будут высылаться нарушителем быстрее, а на оформлении и высылке документов будет занято меньше должностных лиц», — сказал Каролис Вайткявичюс – пресс-секретарь министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

Правительство также предложило предусмотреть возможность направлять документы лицам и по электронной почте, если человек указал свой адрес в информационных системах или регистрах.

Для автоматизированной выписки штрафов потребуется около 380 тыс. евро. Эти деньги планируется выделить из средств финансирования Программы по уходу и развитию дорог.

Кабинет министров предлагает также отказаться от лишения водительского удостоверения в тех случаях, когда на водителей налагаются штрафы. Водительское удостоверение останется в силе, однако сам документ не будет изъят у водителя, поскольку с июля этого года водителям больше не надо иметь при себе водительское удостоверение. Предлагается, чтобы информация об ограничении водительских прав заносилась напрямую в регистр.

Ежегодно из-за нарушений, зафиксированных системами измерения, открывается более 200 тысяч расследований.

Инф. «ЛК», BNS