За выходные в Португалии и Испании при пожарах погибли около 40 человек

Дождь и ожидавшееся снижение температуры помогли спасателям Португалии и Испании бороться с лесными пожарами, унесшими жизни по меньшей мере 40 человек в выходные дни, передает AP.

Власти Португалии заявили во вторник, 17 октября, что возгорания находятся под контролем, после того как по меньшей мере 36 человек погибли и десятки получили ранения. В Португалии, где еще семь человек пропали без вести, начался трехдневный национальный траур.

Пожары в Португалии распространились в основном по центральным и северным районам. Как передает BBC, количество возгораний вынудило португальские власти объявить чрезвычайное положение в районах к северу от реки Тахо – почти на половине территории.

Премьер-министр Антонио Коста назвал пожары самыми крупными в истории страны с 2006 года и пообещал принять меры по рекомендациям о пожарной безопасности, сформулированные после страшного июньского лесного пожара, в результате которого погибли 64 человека. “С этого года ничто не должно оставаться как прежде”, – сказал он.

Июньский пожар тоже вызвал недовольство неготовностью властей к стихийным бедствиям, но Коста исключил возможность отставки министров. Дождь помог погасить много пожаров еще в понедельник.

На северо-западе Испании от пожаров погибли четыре человека, сообщают власти Галиции. Там еще бушуют 27 лесных пожаров, семь из них близки к населенным пунктам.

Португальский футболист Криштиану Роналду и другие звезды футбола выразили в соцсетях поддержку пострадавшим от стихии. “Невозможно быть равнодушным к этой трагедии, – написал в Twitter Роналду. – Выражаю солидарность с семьями и друзьями погибших. И выражаю поддержку пожарным, которым рискуют жизнями, чтобы помочь”.

Все еще ведутся расследования, которые должны объяснить причину сотен лесных пожаров в конце сезона, пока власти обвиняют во всем поджигателей.

По словам главы регионального правительства Альберто Нуньеса Фейхоо, большинство пожаров вспыхнули из-за намеренных поджогов, а разгорались из-за сильного ветра. Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо сообщил, что некоторые виновные уже установлены. Поджигателям грозит до 20 лет тюрьмы в случае, если их вина будет доказана судом.

Огнем, в частности, был окружен один из крупнейших городов Галисии Виго, там была проведена эвакуация одного из торговых центров города и завода автокомпании Peugeot. Июньский пожар вспыхнул в горной местности в 200 километрах к юго-востоку от Лиссабона. Причиной назвали молнию, в регионе было крайне жарко, а сильные ветра на протяжении всего дня раздували пламя. Пожар называли одним из самых крупных в Португалии за последние десятилетия.

Некоторые из жертв пытались спастись на автомобилях и сгорели прямо в машинах. 12 человек из деревни Нодейриньо, которым огонь отрезал путь к спасению, смогли выжить только благодаря тому, что спрятались в цистерне для воды, в том числе 85-летняя женщина с инвалидностью.

NEWSru.com

Метки: В мире