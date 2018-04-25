За заслуги перед Литвой – государственные награды

🔊 Воспроизвести

По случаю Дня государства 6 июля президент Литвы Даля Грибаускайте вручила государственные награды медикам, психологам, деятелям искусств, историкам, участникам сопротивления, военным. За заслуги перед Литвой орденов также удостоены иностранные граждане.

«Это одна из самых знаменательных церемоний в честь людей, труд, решимость, смелость которых не проходят бесследно. Благодаря вам Литва прошла такой путь государственности, эти завоевания – лучшее проявление уважения для всех», – сказала Д. Грибаускайте.

Большим крестом ордена великого князя литовского Гядиминаса награжден тренер каунасского баскетбольного клуба Žalgiris и долголетний член сборной Литвы по баскетболу Шарунас Ясикявичюс.

Это уже четвертая государственная награда знаменитому в прошлом баскетболисту – в 2001 году он был удостоен Командорского креста ордена великого князя литовского Гядиминаса, в 2003 году спортсмен награжден Большим крестом ордена «За заслуги перед Литвой». В 2007 году он получил Большой командорский крест ордена великого князя литовского Гядиминаса.

Бывший вице-президент США Джо Байден за активный вклад в укрепление безопасности и энергетической безопасности Литвы и сенатор Конгресса США, активный сторонник демократии и безопасности в Балтийских странах Джон Маккейн удостоены Больших командорских крестов ордена «За заслуги перед Литвой».

Среди награжденных – пианистка Муза Рубацките-Голей. Она удостоена Большого командорского креста ордена «За заслуги перед Литвой», такой же награды удостоена театровед Ирена Вейсайте.

Посмертно Офицерским крестом ордена Витиса награжден Ричардас Бернардас Накас – бывший участник антисоветского и антинацистского сопротивления, ссыльный. Награду забрал его сын.

Медаль ордена Креста Витиса получила Она Вяличкайте-Мета – бывшая связная литовских послевоенных партизан, ссыльная. Такая же награда вручена капитану Нериюсу Алякне – командиру Роты нейтрализации взрывных устройств Инженерного батальона им. Ю. Виткуса Сухопутных сил Литвы.

Рыцарского креста ордена великого князя литовского Гядиминаса удостоена главный прокурор Отдела защиты общественного интереса Генпрокуратуры Литвы Дейманте Никитинене. В декрете президента говорится, что Д. Никитинене активно содействовала укреплению функции защиты государственного интереса в Литве.

Рыцарскими крестами ордена великого князя литовского Гядиминаса награждены врачи Винцас Абаликшта, Юрате Барисене, Гядиминас Кундрота, Вайдотас Урбонас и Эугения Рейниковене.

Рыцарскими крестами ордена «За заслуги перед Литвой» награждены автор идеи посвященного столетию восстановления Литовского государства концерта Gloria Lietuvai, режиссер Далюс Абарис, оперная солистка Асмик Григорян, создательница центра помощи детям, психолог Аушра Курене, музыковед и филолог Витезславас Микяшюс, долголетний организатор поисков мест захоронения останков партизан Эугениюс Пяйкшятнис, активист поддержания и развития литовско-украинских политических и культурных связей.

Всего награды получили 57 человек.

Инф. «ЛК»