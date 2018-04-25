Забастовка учителей сбила рейтинг премьера С. Сквярнялиса

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Из-за забастовки учителей снизился рейтинг литовского премьера Саулюса Сквярнялиса — положительно оценивающих его работу респондентов стало меньше почти на девять процентных пунктов.

По результатам декабрьского опроса, премьеру симпатизировало 36,8% респондентов, не поддерживало его 40% опрошенных. В ноябре у него было 45,4% поддержки, 32,3% опрошенных в ноябре не захотело его поддержать.

«Рейтинг С. Сквярнялиса снижается уже пятый месяц. Но впервые число отрицательно оценивающих премьера превысило число тех, кто оценивает его положительно. Он попал в круг отрицательных персонажей», — сказал BNS глава проводившей опрос компании Vilmorus Владас Гайдис.

Результаты опроса, проведенного 1-9 декабря, в субботу обнародовала газета Lietuvos rytas. Было опрошено 1025 человек.

По словам В. Гайдиса, снижение рейтинга премьера связано с забастовкой учителей и «не вполне удачной реакцией премьера на это».

Часть учителей страны с 12 ноября объявила бессрочную забастовку.

Конфликт с бастующими учителями сбил рейтинг и бывшей министра образования и науки Юргиты Пятраускене, а также доверие жителей страны ко всей системе образования.

На вершине рейтинга политиков — президент Даля Грибаускайте. Ей симпатизирует 59,4% опрошенных (в ноябре — 61,2%). Число тех, кто не симпатизирует президенту, составляет 21,4%, за месяц этот процент не изменился.

На втором месте — мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, рейтинг которого не изменился с ноября — 56,7%.

Третье место в рейтинге политиков занимает министр иностранных дел Линас Линкявичюс с 46,8% поддержки (в ноябре 45%), глава сейма Викторас Пранцкетис в декабре получил поддержку 44,3% респондентов (в ноябре 46,5%).

BNS