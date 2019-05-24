Заболеваемость корью снижается

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В связи с потеплением заболеваемость корью в Литве явно снижается, говорят специалисты Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом.

«Сейчас заболеваемость снизилась — регистрируются отдельные случаи, по несколько в день. Вирус кори летуч и особенно — в закрытых помещениях, поэтому больше всего случаев заболеваний и регистрировалось в холодный период, когда больше всего времени люди проводят именно там», — сказала BNS специалист центра по общественному здоровью Кристина Жукаускайте.

И тем не менее специалист утверждает, что пока сложно прогнозировать, как заболеваемость корью будет развиваться дальше — это зависит от решения людей прививаться, однако, по словам К. Жукаускайте, ситуация понемногу улучшается.

«Остановка циркуляции вируса обусловлена объемами вакцинации. Если они превышают 95%, то вероятность остановить распространение вируса кори выше, однако мы надеемся на лучшее», — сказала специалист.

По данным Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом, за первые четыре месяца этого года от кори, эпидемического паротита и краснухи привилось немногим более 28 тыс. человек — почти на 15 тыс. больше, чем в такой же период прошлого года.

Число привитых детей в возрасте до 17 лет увеличилось почти на 6 тыс., а наиболее заметно вырос показатель вакцинации совершеннолетних людей — их стало больше почти на 9 тыс.

«Люди приняли правильные решения: как в отношении детей, которые не получили прививки — родители решились их привить, так и люди более старшего возраста. Главная превентивная мера от кори — прививка», — сказала К. Жукаускайте.

«Ни здоровый образ жизни, ни здоровое питание, ни прыжки в прорубь не защищают от вируса кори», — добавила она.

По новейшим данным Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом, в этом году в Литве зарегистрировано 650 случаев кори, больше всего — в Каунасе и Вильнюсе. Среди заразившихся преобладают люди в возрасте 30-45 лет — это почти половина всех зарегистрированных случаев кори.

BNS