Заболеваемость корью в Литве продолжает расти

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Заболеваемость корью продолжает расти, сообщается о 538 случаях.

По данным Национального Центра общественного здоровья, в этом году в Литве было зафиксировано 538 случаев заболевания корью (130 детей и 408 взрослых), причем наибольшее количество случаев зарегистрировано в Каунасском уезде — 307.

В прошлом году в Литве было зарегистрировано всего 30 случаев кори.

Корь — это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и проявляется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.

Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин.

BNS