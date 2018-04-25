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В этом году в Литве зарегистрировано 17 случаев заболевания корью. По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, больше всего случаев кори – 15 – зарегистрировано в Висагинасе и Игналинском районе, в двух случаях болезнь была привезена из Черногории и Польши. Все заболевшие – взрослые люди.

В прошлом году за такой же период в Литве было зарегистрировано 2 случая кори. Первый человек привез заболевание из ОАЭ, второй – вернувшись из путешествия по Таиланду, Малайзии и Индонезии. Заболевшие – тоже взрослые люди, которым была введена только одна доза вакцины.

В Европе и дальше растет заболеваемость корью. По данным Всемирной организации здоровья, в этом году с января по сентябрь в Европе корью заболели 54 339 человек.

Больше всего случаев зафиксировано на Украине, в Сербии, России, Румынии, Италии, Грузии, Греции, Франции и др. В большинстве случаев больным не были сделаны прививки от кори.

Информация «ЛК», BNS