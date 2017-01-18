Забор от «агрессивной» России

Литва отгородится от Калининградской области забором. Как сказал изданию Lietuvos žinios министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, в этом году впервые за весь период независимости в госбюджете Литвы заложено 3,6 млн евро на возведение ограждения от Калининградской области России.

«Этих средств должно хватить на оборудование ограждения. Рядом с ограждением будет смонтирована и современная система наблюдения за границей, средства на нее будем искать в следующем году», – сказал Эймутис Мисюнас.

Еще не китайская стена

По словам министра, это не будет китайская стена, а просто укрепленная ограда, которая позволит обеспечить, чтобы контрабандисты не могли нелегально попадать в нашу страну. Ограждение будет возведено на участке границы протяженностью примерно 135 километров от окрестностей Виштитиса (Выштынца), где пересекаются государственные границы трех стран – Польши, Литвы и России, до Немана.

До этого времени на суше госграница была помечена только специальными знаками и контрольно-следовой полосой шириной 13 метров. Возможность установить забор появилась после того как завершили работы по демаркации границы с Калининградской областью, начатые в 2011 году.

В этом году охрану границы с Россией будут укреплять не только за счет бюджета, но и за счет средств фонда публичной безопасности ЕС – на эти деньги приобретут современную систему наблюдения за границей. Надеются, что так эффективнее удастся защитить экономические интересы Литвы и других стран.

Ограждение, которое планируется возвести на границе с Россией, необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность Литвы, говорит литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

«В нашей программе четко указано: цель – чтобы к 2020 году граница с Беларусью и Калининградской областью (РФ) охранялась при помощи современных средств. Это обеспечит прежде всего нашу экономическую безопасность, и если говорить о нелегальной миграции, то эти вопросы тоже были бы решены», – сказал глава литовского правительства.

По его словам, эти средства необходимы и для того, чтобы гарантировать контроль восточной границы Евросоюза.

Однако, как полагает министр внутренних дел, искать новые решения для защиты границы с Калининградской областью заставляет и плохая геополитическая ситуация. «Забор – это знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора», – подчеркнул Э. Мисюнас.

Представитель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Раса Юкнявичене сказала, что забор имеет символическое значение. «Такой забор не остановит танки и другую военную технику, но он покажет, что мы в надежде на улучшение отношений с Россией, оцениваем ситуацию реально. Мы делаем все, чтобы снизить угрозы, которые представляет Россия».

Калининград предложил кирпичи

Власти Калининградской области прокомментировали инициативу Литвы о возведении стены на границе. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24» предложил не искать в этом сообщении «политический контекст» и заявил, что власти российского региона, со своей стороны, готовы оказать литовским коллегам содействие путем поставки стройматериалов для планируемого объекта.

«У нас на границе с Литвой есть прекрасный завод по производству кирпича «Пятый элемент». Если коллеги из Литвы захотят, мы можем им этот кирпич поставить для того, чтобы они построили эту стену», – сказал чиновник.

Он признал, что проблема с контрабандой беспокоит Москву не меньше, чем Вильнюс. «Да, действительно, контрабанда – это проблема. Есть проявления и с литовской стороны, и с нашей стороны», – сказал он. Алиханов заверил, что в России выступают «за понимание тех товарных потоков, которые проходят через границу», поэтому «поддержка контрабанды – это уж точно не основа нашей экономики».

«Если коллеги считают, что возведение стены будет способствовать борьбе с контрабандой, – пожалуйста, флаг в руки», – заявил врио губернатора. В то же время он усомнился, что стену удастся построить за 3,5 млн евро. «Я не думаю, что за 3,5 млн евро можно построить 135 км какой-то стены. Я думаю, что это либо какая-то неверная интерпретация слухов, либо попытка произвести впечатление на СМИ», – сказал Алиханов.

«Полагаю, что коллеги ограничатся какими-то техническими мероприятиями. Может быть, оснащением отдельных, наиболее проблемных с точки зрения контрабанды участков границы техникой, камерами и так далее. Думаю, что это исключительно медийный посыл, а на самом деле никаких мероприятий антироссийской направленности не будет», – добавил он.

Тем временем Кто еще желает отгородиться До сих пор Литва строила забор только на границе с Беларусью. Там она установлена на отрезке в 100 км, а общая граница с Беларусью составляет 600 км. Подобные заборы на границе с Россией планируют также установить Латвия и Эстония. Так, в декабре 2016 года о планах построить некие защитные укрепления на границе с РФ заявляла Латвия. Еще раньше – в августе 2015 года – о намерении отгородиться стеной от «агрессивной» России заявила Эстония. Эстонцы планируют построить на границе с РФ стену высотой 2,5 м и протяженностью около 108 км. Работы планируется закончить в 2018 году.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, госбюджет, забор, Калининград, ограждения, Эймутис Мисюнас