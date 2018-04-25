Забыв об одной мелочи, можете иметь серьезные проблемы

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Получив деньги за проданный автомобиль, водители часто думают, что это уже все, о машине можно забыть. Но Regitra предупреждает, что очень важно не забыть последнюю мелочь, потому что в противном случае у вас будут серьезные проблемы.

Regitra отмечает, что бывают случаи, когда, приобретя автомобиль, новые владельцы не спешат зарегистрировать его на свое имя, а иногда даже совсем пропадают. Это нередко вызывает заботы у бывшего владельца транспортного средства, который получает сообщение о назначенном штрафе за проступки, которые на самом деле совершил не он.

Так как же уберечься от таких ситуаций?

Специалисты Regitra говорят, что нельзя забывать своевременно сообщить о том, что вы продали автомобиль. После продажи автомобиля или другого транспортного средства об этом надо сообщить в Regitra в течение 15 дней со дня подписания договора купли-продажи.

«На самом деле и продавец автомобиля, и покупатель имеют определенные обязательства. Продавец должен сообщить нам, что транспортное средство больше не принадлежит ему, а покупатель должен зарегистрировать его на свое имя. К сожалению, встречаются случаи, когда покупатель не делает этого, и бывшему владельцу назначается штраф. Последнему из-за этого позже приходится доказывать, что автомобиль больше не принадлежит ему», — говорит Дарюс Юргутис – директор Департамента деятельности компании Regitra.

Прежде всего, рекомендуется выполнить процедуру декларирования, кроме того, чтобы при возникновении спора у вас были обоснованные доказательства, необходимо правильно составить договор купли-продажи. Для этого предлагается использовать образец Regitra.

«Мы всегда стараемся напомнить людям, что очень важно указать в договоре все необходимые данные, а самое главное, чтобы они были настоящими. Всегда проверяйте, действительно ли указана правильная информация о покупателе, продавце, цене автомобиля. Не забудьте иметь доказательство передачи денег. Если есть банковское поручение, тогда бывает проще, потому что у вас будет выписка, однако если вы расплачиваетесь наличными, всегда зафиксируйте это письменно», — отмечает Юргутис.

Если вы хотите задекларировать продажу транспортного средства, то вам не обязательно приходить в подразделение Regitra. Это действие можно произвести по Интернету всего за несколько минут в системе eKETRIS регистрации дорожных транспортных средств на интернет-сайте Regitra.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ