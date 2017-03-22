Задекларируй доходы, и спи спокойно!

16 марта Государственная налоговая инспекция (ГНИ) в электронной системе представила сформированные предварительные декларации доходов 1,5 млн граждан Литвы. Декларации в этом году можно подать до 2 мая.

В прошлом году в обязательном порядке декларации должны были подать 672 000 жителей: основная часть подающих декларации жителей – это те, кто занимается индивидуальной деятельностью по справке или бизнес-удостоверению, сдает жилье в аренду, кто продал в прошлом году недвижимость.

В 2016 г. жители должны заплатить 90 млн евро подоходного налога. Также декларации подают те жители, которые хотят воспользоваться льготным подоходным налогом или вернуть часть налогов. Декларируя доходы за прошлый год, жители могут вернуть часть налогов в таких случаях:

*если они не воспользовались всем не облагаемым налогами минимумом или дополнительным не облагаемым налогом минимумом за детей (приемных детей);

* платили взносы по страхованию или пенсионные взносы;

* платили проценты по ипотечному кредиту;

* платили за первое высшее образование.

Некоторые граждане Литвы обязаны сообщать ГНИ о счетах в зарубежных банках или электронных счетах (к примеру, Paypal). Это надо успеть сделать до 1 мая 2017 года, в противном случае граждан ждут неприятности.

Декларировать счета должны только те эмигранты, которые не декларировали отъезд из Литвы, декларировать надо только те счета, на которых больше 5000 евро или годовой оборот превысил 15 000 евро.

Декларировать доходы не нужно, если, к примеру, человек продает недвижимость, которой владел более 10 лет, или машину, которой пользовался больше трех лет. В других случаях декларировать сделку и полученные доходы обязательно.

Переплаченные налоги жителям вернут до 31 июля. В прошлом году жителям вернули 66 млн евро.

По подсчетам ГНИ, в основном жители подают декларации по Интернету. Можно также подать декларацию, воспользовавшись приложением для смартфонов e.VMI, можно прислать заполненные декларации по почте или заполнить их в отделении ГНИ.

ГНИ сообщает, что при помощи приложения e.VMI декларировать доходы может 1,1 млн жителей, чьи декларации полностью заполнены.

В этом году впервые ГНИ представляет на сайте калькулятор подсчета годового не облагаемого налогами минимума (2012-2016 гг.).

Лешек ДЛУГИ

Метки: N12 (1152) 23 марта, Государственная налоговая инспекция, декларация