Задержан мэр Аникщяйского района Кястутис Тубис

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По подозрению в коррупции Служба спецрасследований (ССР) Литвы в понедельник задержала мэра Аникщяйского района страны Кястутиса Тубиса, подозрения также предъявлены еще одному лицу, решается, какую меру пресечения в их отношении избрать.

«Мэр временно задержан сразу после вероятного совершения преступного деяния, чем были прекращены вероятно совершаемые преступные коррупционные деяния средней тяжести и остановлено вероятно незаконное влияние на госслужащих администрации самоуправления, а также причинение крупного ущерба государственным интересам», — сказал на пресс-конференции в понедельник в Панявежисе начальник Панявежского управления ССР Жидрунас Крампалцас.

Фамилия второго подозреваемого пока не раскрывается, а ССР утверждает, что могут появиться и другие подозреваемые.

По словам Э. Крампалцаса, в самоуправлении было договорено принять и были приняты взятки от некоторых представителей бизнеса, а подозреваемые — не только жители Аникщяйского района. Преступное деяние могло быть совершено в декабре прошлого года и в начале этого года. Однако суммы взяток ССР не называет.

«Есть подозрения, что предпринимателям было обещано принять выгодные для них решения, воздействуя на госслужащих самоуправления с тем, чтобы они создали исключительные условия — например, относительно распоряжения земельным участком, поддержки развития бизнеса», — сказал сотрудник ССР.

Сотрудники ССР вывели К. Тубиса из самоуправления в понедельник после обеда, сказал BNS советник мэра Доминикас Туткус.

К. Тубис избран мэром Аникщяйского района как кандидат от Литовского либерального движения. Сейчас он баллотируется на второй срок полномочий, сформировав общественный избирательный комитет «Список К. Тубиса «На благо Аникщяйского края».

К. Тубис — бывший комиссар Криминальной полиции Панявежиса, старший комиссар Службы расследования криминальных преступлений Департамента полиции, начальник Главного управления по расследованию преступлений Бюро криминальной полиции Литвы, заместитель генерального комиссара полиции.

BNS