Заготовки на зиму

🔊 Воспроизвести

Помидоры с луком и маслом

Помидоры — 1,5-2 кг, лук репчатый — 2 шт., сахар (песок), перец душистый горошек, лавровый лист, чеснок, укроп сушеный, гвоздика, растительное масло, соль, уксус 9%.

Помидоры промыть и обсушить.

Приготовить специи, душистый горошек, гвоздику, лавровый лист, сушеный укроп и очистить чеснок.

Лук очистить и нарезать полукольцами.

В литровые банки уложить специи по 5 горошин перца, по 2 лавровых листа, по 3 зубчика чеснока, по 3 гвоздики и по одной щепотки сухого укропа.

Слоями заложить помидорчики с луком до верха банок.

Залить кипятком и оставить на 15-20 минут, прикрыть крышками.

Воду слить в кастрюлю, добавить на литр воды по 2 ст. ложки соли, 3 ст. ложки сахара. Вскипятить маринад и добавить 2 ст. ложки уксуса и 1 ст. ложку растительного масла.

Залить маринад в банки и закатать.

Убрать под шубу на сутки. Помидоры с луком и маслом на зиму готовы. Хранить холоде.

Помидоры сладко-острые

Помидоры (спелые и упругие) — 2 кг, красный острый перец — 1 шт., зубчик чеснока — 2-3 шт., болгарский перец — 1 шт., перец душистый горошек, гвоздика, сахар, соль, уксус 9%.

В чистые банки уложить специи, по 3-5 горошин душистого перца, 3-5 гвоздичек, по 1 зубчику чеснока порезанного ломтиками, 1/4 болгарского перца, порезанного кусочками и по небольшому кусочку острого перца.

Помидоры вымыть и высушить. Уложить помидоры в банки.

Залить кипятком и дать постоять 20-30 минут. Воду слить и добавить из расчета на 1 литр маринада 4 ст. ложки сахара и 2 ст. ложки соли.

За кипятить и залить в банки. Добавить по 2 ст. ложки уксуса на литровую банку. Закатать банки и перевернуть.

Дать остыть при комнатной температуре.

Зеленые помидоры с чесноком

Зеленые помидоры, чеснок, укроп, 3 л воды, 250 мл 9% уксуса, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 3 лавровых листа, зерна укропа.

Тщательно промойте помидоры, сделайте в каждом из них надрез и нашпигуйте зубчиком чеснока. В чисто вымытые банки уложите веточки укропа, на них выложите помидоры. Приготовьте маринад. В 3 литра воды добавьте соль, сахар, лавровый лист и зерна укропа, вскипятите, после чего влейте 250 мл уксуса. Кипящим маринадом залейте помидоры и закатайте простерилизованной крышкой. Переверните банку вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.