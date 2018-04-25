Заготовки на зиму

🔊 Воспроизвести

Кабачковая икра «Как в магазине»

2 кабачка, 2 луковицы, 2 моркови, 2-3 столовые ложки томатной пасты, 2 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, растительное масло, соль по вкусу.

Мелко нарезанный лук обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Добавить тертую морковь и небольшое количество воды (около 100 мл), тушить под крышкой на медленном огне в течение 6-7 минут, помешивая время от времени. Добавить тертый кабачок, посолить по вкусу и тушить на медленном огне около получаса. За 5 минут до готовности ввести томатную пасту и перемешать. Готовить еще 5 минут, затем снять икру с плиты, добавить измельченный чеснок и лавровый лист. Дать настояться в течение 5 минут, убрать лавровый лист и пюрировать икру, используя блендер. Разложить икру по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и остудить.

Кабачковая икра с помидорами и яблоками

2,5 кг кабачков, 2 кг помидоров, 5-6 морковок, 2 яблока, 2 болгарских перца, 100 г зелени укропа или петрушки, 1 перец чили (по желанию), 1 головка чеснока, 50 мл растительного масла, 40 г соли, соль, сахар и молотый черный перец по вкусу.

Кабачки, морковь, болгарский перец и перец чили промыть и мелко нарезать. Обжарить все овощи по отдельности в растительном масле, а затем перекрутить через мясорубку для получения однородной консистенции. В полученную массу добавить тертые яблоки, измельченные с помощью мясорубки или блендера помидоры, мелко нарезанный чеснок, соль, сахар и молотый перец. Тушить смесь на медленном огне около 2 часов. За 5 минут до окончания готовки добавить измельченную зелень. Заполнить горячие стерилизованные банки готовой икрой, закатать крышками и остудить.