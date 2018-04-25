Заготовки на зиму

🔊 Воспроизвести

Хрен на зиму

Корешки хрена. Герметичные контейнеры.

Корень хрена хорошо очистить и промыть. Прокрутить через мясорубку в миску. Разложить по небольшим порциям в герметичные контейнеры. Хрен на зиму готов. Заморозить в морозилке и хранить до востребования.

Кабачки по-корейски

Кабачки — 3 шт., морковь — 1-2 шт., болгарский перец — 2 шт., растительное масло — 120 мл, уксус (9%) — 100 мл, сахар (песок) — 2 ст. л., соль — 1 ст. л., приправа для корейской моркови — 1 ч. л., сладкая молотая паприка — 1/2 ч. л., кардамон — 1 щепотка.

Кабачки хорошо промыт и обсушить. Натереть на терке по-корейски. Оставить только серединки и хвостики от кабачков. Перцы и морковь очистить. Добавить к кабачкам тертую морковь и кусочками нарезанные перцы. Добавить в миску к овощам сахар, соль и специи. Добавить уксус и масло. Хорошо перемешать и оставить на 2 часа. Готовую салатную смесь разложить по чистым банкам и залить маринадом от салата. Стерилизовать банки 10 минут после закипания. Убрать в одеяло на 12 часов.

Заправка для борща

Свекла — 4 шт., морковь натуральная — 3 шт., помидоры — 4 шт., луковица — 3 шт., растительное масло — 120 мл, сахар (песок) — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., уксусная эссенция 70% — 2 ч. л.

Свеклу и морковь очистить. Лук очистить, помидоры хорошо вымыть. Окунуть помидоры на несколько минут в кипяток и снять кожицу. В большую миску натереть на терке морковь и свеклу. Помидоры и лук нарезать кубиками. Перемешать и выложить в кастрюлю. Добавить сахар, соль и растительное масло. Готовить на медленном огне примерно 1 час, до мягкости овощей. Добавить укус и хорошо перемешать. Разложить по чистым и сухим баночкам. Закрутить крышками и убрать в одеяло на ночь. Заправка для борща на зиму готова. Хранить в погребе.