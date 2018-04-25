Заготовки на зиму

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Солянка на зиму

Капуста белокочанная — 500 г, морковь — 2 шт., луковица — 2 шт., масло сливочное — 50 мл, уксус (9%) — 3 ст. л., сахар (песок) — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Очистить морковь и лук. Мелко нашинковать лук, натереть на терке морковь. Сложить в сотейник и добавить растительное масло. Обжарить лук с морковью 2-3 минуты. Капусту нарезать кусочками, вырезать кочерыжку. Нашинковать капусту. Добавить капусту к овощам и перемешать. Добавить соль по вкусу, сахар и один стакан воды. Тушить вод крышкой 15-20 минут. В конце добавить уксус и перемешать. Разложить по чистым и стерильным банкам и закатать. Убрать в шубу на сутки. Солянка на зиму из капусты готова. Держать в холоде.

Овощная икра на зиму с ранетками

Помидоры — 1 кг, ранетки (кислые) — 5-6 шт., луковица — 3 шт., морковь — 3 шт., болгарский перец — 3 шт., стручок острого перца — 1 шт., растительное масло — 4 ст. л., сахар (песок) — 1 ст. л., соль (с горкой) — 1 ч. л., уксусная эссенция 70% — 1 ч. л., чеснок (очищенный, пресованный) — 1 ч. л.

Помидоры хорошо вымыть. Лук и морковь очистить. Перец и ранетки очистить от сердцевин и семян. Все вместе пропустить через мясорубку в одну кастрюлю. Поставить варить на средний огонь, помешивая варить 1час 30 минут. Добавить соль, сахар и масло. Пробить хорошо блендером в однородную массу. Добавить прессованный чеснок. Добавить уксус и перемешать. Переложить в стерильные банки и закатать. Убрать под одеяло на ночь. Вкусная овощная икра на зиму с ранетками готова.

Приправа из овощей

5 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 кг болгарского перца, 1 кг яблок сорта «антоновка», 1 красный перчик чили, 150 г чеснока, 1 ст. рафинированного подсолнечного масла, 1 ст. сахара, соль — по вкусу (около 150 г), 1 ст. яблочного уксуса.

Помыть помидоры. Разрезать помидорки на дольки, чтобы удобно было впоследствии их измельчить в электромясорубке или комбайне. Помыть и подготовить морковь. Подготовить яблоки, очистить и произвольно нарезать. Помыть и почистить от внутренних семечек болгарские перцы и красный перчик чили. Подготовленные овощи измельчить с помощью электромясорубки. К овощной массе добавить подсолнечное масло и все тщательно перемешать. Разложить по кастрюлям, поставить на огонь. Тушить, периодически помешивая, 2 часа. Овощи должны заметно уменьшиться в объеме. Затем добавить соль, сахар, яблочный уксус, перемешать и еще тушить 30 мин. Очистить зубчики чеснока, измельчить с помощью чесночницы. Добавить измельченный чеснок в овощную массу и тушить еще 30 мин. Готовую приправу разложить по горячим стерилизованным баночкам и закрутить крышками.