Заготовки на зиму

Хотите всю зиму баловать себя и близких вкусными заготовками? Эти рецепты заготовок именно то, что вам нужно. Вкусные маринованные огурцы, маринованные помидоры, варенье, компоты, салаты на зиму, закуски и многое другое.
Маринованные огурцы
Огурцы грунтовые — 3-3,5 кг, листья смородины — 2 шт., листья хрена — 2 шт., зонтики укропа — 2 шт., лавровый лист — 2-3 шт., горошина черного перца — 5-7 шт., зубчик чеснока — 5-7 шт., уксус, соль, сахар — по вкусу.
Ингредиенты приведены на 2 поллитровых банки. Огурцы хорошо промыть и срезать хвостики.
Листья смородины, хрена, зонтики укропа, уложить на дно банок.Добавить чеснок и специи.
Заложить огурцы в банки.Залить кипятком до верха. Прикрыть крышками и оставить на 10-15 минут.
Слить воду в сотейник добавить соль и сахар. Из расчета на 1 литр 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли.
Залить кипящий маринад в банки и добавить уксус. На 1,5-литровую банку 2 ст. ложки.
Закатать банки и убрать в тепло на ночь.Маринованные огурцы на зиму в банках готовы. Хранить в прохладном месте.
Салат из огурцов на зиму с луком
Огурцы — 2 кг, луковица — 2 шт., болгарский перец (по вкусу) — 1-2 шт., растительное масло — 50 мл, укроп — 1 пучок, уксус 9% — 30 мл соль — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л. перец черный молотый — 1/4 ч. л.
Овощи промыть, лук и перец очистить.
В большую кастрюлю или миску нарезать огурцы.Добавить полукольцами нарезанный лук и перец.
Добавить мелко порезанный укроп, соль, сахар, перец, растительное масло и уксус.
Хорошо перемешать и оставить 1-2 часа.Разложить салат по чистым баночкам, сверху залить образовавшийся сок.
Прикрыть крышками и поставить в холодную стерилизацию, после закипания стерилизовать 0, 5 банки 20 минут, литровые 25-30 минут.
Готовый салат закупорить и убрать в тепло до полного остывания. Салат из огурцов на зиму с луком готов. Хранить в прохладном месте.
Маринованные огурцы с горчицей
Свежие огурцы — 3 кг, головка чеснока — 1 шт., кипяток — 1 л, сахар — 2 ст. л., соль — 2 ст. л., уксус 9% — 2 ст. л., семя горчицы — 2 ст. л., зонтики укропа — по вкусу.
Хорошо вымыть огурцы. Банки промыть и обдать кипятком.
Сложить в банки на дно венчики и по 2-3 зубчика чеснока.Засыпать горчицу, по 1 ст. ложки на банку.
Заложить огурчики в банки отрезая кончики. Залить кипятком и прикрыть крышками на 20 минут
Слить воду в кастрюлю и добавить сахар и соль, из расчета по 2 ст. ложки на 1 литр воды. Добавить уксус (2 ст. ложки на 1 литр) и вскипятить маринад.
Залить маринад в банки и закупорить. Выдержать под одеялом до полного остывания.
Маринованные огурцы с горчицей «Пальчики оближешь» готовы. Хранить в прохладном месте.