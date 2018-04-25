Заготовки на зиму

🔊 Воспроизвести

Хотите всю зиму баловать себя и близких вкусными заготовками? Эти рецепты заготовок именно то, что вам нужно. Вкусные маринованные огурцы, маринованные помидоры, варенье, компоты, салаты на зиму, закуски и многое другое.

Маринованные огурцы

Огурцы грунтовые — 3-3,5 кг, листья смородины — 2 шт., листья хрена — 2 шт., зонтики укропа — 2 шт., лавровый лист — 2-3 шт., горошина черного перца — 5-7 шт., зубчик чеснока — 5-7 шт., уксус, соль, сахар — по вкусу.

Ингредиенты приведены на 2 поллитровых банки. Огурцы хорошо промыть и срезать хвостики.

Листья смородины, хрена, зонтики укропа, уложить на дно банок.Добавить чеснок и специи.

Заложить огурцы в банки.Залить кипятком до верха. Прикрыть крышками и оставить на 10-15 минут.

Слить воду в сотейник добавить соль и сахар. Из расчета на 1 литр 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли.

Залить кипящий маринад в банки и добавить уксус. На 1,5-литровую банку 2 ст. ложки.

Закатать банки и убрать в тепло на ночь.Маринованные огурцы на зиму в банках готовы. Хранить в прохладном месте.

Салат из огурцов на зиму с луком

Огурцы — 2 кг, луковица — 2 шт., болгарский перец (по вкусу) — 1-2 шт., растительное масло — 50 мл, укроп — 1 пучок, уксус 9% — 30 мл соль — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л. перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Овощи промыть, лук и перец очистить.

В большую кастрюлю или миску нарезать огурцы.Добавить полукольцами нарезанный лук и перец.

Добавить мелко порезанный укроп, соль, сахар, перец, растительное масло и уксус.

Хорошо перемешать и оставить 1-2 часа.Разложить салат по чистым баночкам, сверху залить образовавшийся сок.

Прикрыть крышками и поставить в холодную стерилизацию, после закипания стерилизовать 0, 5 банки 20 минут, литровые 25-30 минут.

Готовый салат закупорить и убрать в тепло до полного остывания. Салат из огурцов на зиму с луком готов. Хранить в прохладном месте.

Маринованные огурцы с горчицей

Свежие огурцы — 3 кг, головка чеснока — 1 шт., кипяток — 1 л, сахар — 2 ст. л., соль — 2 ст. л., уксус 9% — 2 ст. л., семя горчицы — 2 ст. л., зонтики укропа — по вкусу.

Хорошо вымыть огурцы. Банки промыть и обдать кипятком.

Сложить в банки на дно венчики и по 2-3 зубчика чеснока.Засыпать горчицу, по 1 ст. ложки на банку.

Заложить огурчики в банки отрезая кончики. Залить кипятком и прикрыть крышками на 20 минут

Слить воду в кастрюлю и добавить сахар и соль, из расчета по 2 ст. ложки на 1 литр воды. Добавить уксус (2 ст. ложки на 1 литр) и вскипятить маринад.

Залить маринад в банки и закупорить. Выдержать под одеялом до полного остывания.

Маринованные огурцы с горчицей «Пальчики оближешь» готовы. Хранить в прохладном месте.