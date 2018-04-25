Заговор против УЕФА. Топ-клубы хотят захватить власть

🔊 Воспроизвести

2 ноября немецкое издание Der Spiegel опубликовало серию расследований, посвященных коррупции в европейском футболе, а также заговору крупнейших европейских клубов, связанному с созданием элитного турнира для ограниченного числа участников.

В распоряжение издания поступили материалы сайта Football Leaks, специализирующегося на раскрытии секретной информации, касающейся трансферов, контрактов и заработной платы известных футболистов. В частности, на основании электронной переписки высших должностных лиц ведущих европейских клубов Der Spiegel удалось узнать о планах создания Суперлиги – нового турнира, участниками которого стали бы шестнадцать ведущих команд, а также сопряженной с этим ликвидацией Лиги чемпионов – соревнования, любимого болельщиками по всему миру.

Какие же клубы ведут закулисные игры? И что побудило их к поиску нового формата соревнований? Европейские журналисты нашли ответы на эти вопросы.

Серый кардинал

Эта история началась в 2015 году с человека по имени Чарли Стиллитано, известного футбольного промоутера и организатора Международного кубка чемпионов. Среди его достижений – проведение матча «Манчестер Юнайтед» – «Реал» в Мичигане в 2014 году, который посетили рекордные для США 109 318 зрителей.

17 декабря 2015 года Стиллитано направил электронное письмо двум функционерам «Реала»: генеральному директору Хосе Анхелю Санчесу и руководителю отдела маркетинга. Послание, обозначенное как «строго конфиденциальное», содержало следующие пункты:

Создание новой европейской лиги из семнадцати команд – постоянных участников: в их число входили бы самые популярные с точки зрения телевизионных трансляций клубы из Англии, Испании, Италии, Франции и Германии. К примеру, последняя страна была бы представлена «Баварией», дортмундской «Боруссией» и «Шальке». Восемнадцатым участником стала бы команда из Португалии, России, Голландии или Турции. Длительность турнира составила бы тридцать четыре недели, а матчи проходили бы по вторникам, средам и субботам. В конце сезона наступал бы раунд плей-офф. Годовой доход каждого из клубов составил бы более 500 миллионов евро.

Известно, что 30 января 2016 года генеральный директор «Реала» Санчес отправил одну из презентаций Стиллитано своим коллегам с пометкой: «Это необходимо проанализировать».

Тогда же «Реал» начал тайно сотрудничать с шестью европейскими топ-клубами по разработке плана создания Суперлиги. В их число вошли: «Бавария», «Ювентус», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Милан».

Немецкая почва

В феврале 2016 года «Бавария» поручила международной юридической фирме Cleary Gottlieb изучить обстоятельства, при которых клуб смог бы покинуть и бундеслигу, и Лигу чемпионов. Соответствующее письмо в эту организацию направил глава юридического отдела мюнхенцев Михаэль Герлингер, считающийся теневым «мозгом» клуба.

Два ключевых вопроса из этого письма:

Может ли «Бавария» выйти из бундеслиги? Должны ли ее игроки выступать за сборную Германии?

Вторая часть послания состояла из общих вопросов, распространявшихся на все клубы, причастные к заговору:

Будут ли клубы Суперлиги нести ответственность за любую потерю доходов УЕФА? Должны ли клубы по-прежнему требовать, чтобы их игроки выступали за сборные после ухода из УЕФА? Могут ли ассоциации или лиги наказывать игроков за участие в Суперлиге? Могут ли игроки аннулировать свои контракты, если их клуб переключится на частную Суперлигу?

Уже 1 марта «Бавария» получила конфиденциальный меморандум, состоявший из 23 страниц, на которых описывались все возможные юридические препятствия для создания Суперлиги.

С одной стороны, в нем говорилось, что ни УЕФА, ни ФИФА не могут серьезно наказать клубы за выход из этих организаций, поскольку это будет представлять собой фундаментальное нарушение «законодательства ЕС о конкуренции».

С другой стороны, «Бавария» столкнулась бы с серьезной проблемой, сопряженной с выходом из бундеслиги: контракты игроков в Германии содержат пункт, который связывает их исключительно с немецким чемпионатом. Если бы «Бавария» покинула бундеслигу, футболисты смогли бы в одностороннем порядке расторгнуть свои контракты и уйти в другие клубы бесплатно. Такой сценарий привел бы к потере мюнхенцами сотен миллионов евро.

Дальнейшие шаги и последнее доказательство

Стиллитано продолжил работать с клубами: сначала он провел встречу с представителями пяти команд из чемпионата Англии в одном из лондонских отелей: на ней присутствовали функционеры из «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

31 марта 2016 года в Цюрихе состоялось собрание боссов представителей «большой семерки» («Реала», «Баварии», «Ювентуса», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Милана»). На этой встрече состоялась презентация проекта под названием «Сценарий Суперлиги для европейского футбола», а также обсуждались организационные вопросы, один из которых был связан с составом участников: фиксированное число или система с выбыванием.

Кроме того, рассматривались два варианта развития событий: революционный и эволюционный. Первый предполагал утверждение конкретных сроков и параметров ухода из лиг и федераций. Второй заключался в продолжении работы под эгидой УЕФА.

Особняком стоял экономический вопрос: через шесть дней после этой встречи Герлингер отправил письмо всем ее участникам, первый пункт которого назывался «создание швейцарской компании». Было необходимо учредить компанию для управления экономическими правами Суперлиги, и адвокаты клубов исследовали возможность ее создания в Брюсселе или Лондоне. К тому моменту руководители клубов уже достигли соглашения о формате Суперлиги и разработали формулу распределения доходов.

22 октября 2018 года проект, содержащий основные программные пункты по созданию Суперлиги, был направлен президенту «Реала» Флорентино Пересу консалтинговой фирмой Key Capital Partners. Письмо называлось «Проект соглашения шестнадцати» и содержало тринадцать страниц.

Главные пункты письма:

Прекращение существования Лиги чемпионов в 2021 году. Создание Суперлиги и отделение одиннадцати европейских клубов от УЕФА. Одиннадцать клубов – основателей: «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» , «Челси», «Арсенал», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Бавария». Гарантия участия в новом турнире – двадцать лет (не могут вылететь). Пять клубов – «первых гостей»: «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Марсель», «Интер» и «Рома». Проект должны были утвердить в ноябре 2018 года.

Информация «ЛК»