Загрязнение воздуха убивает семь миллионов человек в год

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От последствий загрязнения каждый год умирают 7 миллионов человек. Об этом в понедельник, 4 марта, информируют Новости ООН.

По словам специального докладчика ООН по вопросам окружающей среды Дэвида Бойда, загрязнение воздуха является причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений, связанных с беременностью. У детей, вдыхающих грязный воздух, все чаще проявляется астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость.

Эксперт ООН назвал загрязнение воздуха «невидимым убийцей», который каждый час уносит жизни 800 человек.

«Люди не могут избежать грязного воздуха — ни у себя дома, ни за его пределами. Он проникает везде», — сказал Бойд.

Отмечается, что главные причины атмосферного загрязнения воздуха — производство электроэнергии, промышленные процессы, добыча полезных ископаемых, сельскохозяйственная деятельность, нерациональное удаление отходов и транспорт. Согласно оценкам, суммарный объем затрат в связи с загрязнением воздуха превышает 5 трлн долл. в год.

Бойд предупреждает, что если немедленно не принять эффективные меры, то к 2050 году смертность от загрязнения воздуха возрастет на 50-100 процентов.

Накануне стало известно, что индийский город Гургаон признан городом с самой загрязненной атмосферой в мире.

korrespondent.net