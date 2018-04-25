Закон о бюджете обороны США содержит призыв укреплять миссию воздушной полиции Балтии

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Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник подписал принятый Конгрессом закон об оборонном бюджете страны на следующий год — он содержит и призыв законодателей изменить мандат миссии воздушной полиции НАТО в Балтийских странах на миссию противовоздушной обороны (ПВО).

В законе предусмотрено, что политическое и военное руководство США должно «рассмотреть возможность перехода от миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии к миссии ПВО».

Официальные должностные лица Литвы не один год поднимают этот вопрос на встречах с союзниками, стремясь ликвидировать одну из самых больших прорех в обороне страны.

У Балтийских стран нет своих истребителей. У Литвы есть системы ПВО малой дальности и она покупает системы ПВО средней дальности, но пока не в состоянии купить ракеты большой дальности, такие, как Patriot, которые могут сбивать самолеты или баллистические ракеты.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствует принятие такого правового акта.

«Это не документ НАТО. (…) Несомненно, это вехи США, но это будет иметь решающее значение и на планирование сил НАТО», — отметил он во вторник в интервью радиостанции LRT.

Вице-министр обороны Витаутас Убрасас уверяет, что в стремлении изменить мандат миссии воздушной полиции возникает необходимость в получении одобрения всех стран НАТО.

«Возможно, не все страны поддержат это, честно говоря, этот призыв США в этом законе оборонного бюджета (…) является для нас очень большой поддержкой», — заявил политик.

Он полагает, что истребители, базирующиеся на авиабазе в Шяуляй, могут быть интегрированы в качестве подразделения авиационной поддержки международного батальона НАТО, дислоцированного в Литве в прошлом году.

Переход от миссии воздушной полиции к миссии ПВО будет означать, что несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции в случае кризиса смогут выполнять боевые задачи.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

Подписанный Д. Трампом закон содержит и призыв парламентариев продолжать поддержку США Балтийским странам.

Согласно документу, эта поддержка должна включать в себя «непрерывное и долгосрочное размещение вооруженных сил США, деятельность по обучению и поддержке Сил специальных операций США, более интенсивные соместные учения с целью сдерживания агрессии, стимулирования взаимодействия, повышения устойчивости и создания условий для НАТО в случае необходимости предпринять коллективные действия».

Литва пока безуспешно пытается убедить США вернуть американских военных для постоянной дислокации в стране.

По роте военнослужащих США было размещено в каждой из стран Балтии после аннексии Крыма в 2014 году до осени 2017 года, но после того, как в Литве, Латвии и Эстонии было создано по международному батальону НАТО, роты американских военных были выведены.

Сейчас американские военные приезжают на военные учения из размещенной в Польше бригады.

Принятый закон предусматривает, что в следующем году оборонный бюджет США составит 716 млрд евро. Правовой акт такого характера, который принимается ежегодно, устанавливает политические направления Пентагона и планы бюджета, которые впоследствии подтверждаются конкретными ассигнованиями.

BNS