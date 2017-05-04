Закон о лоббизме остановили рекомендации ОЭСР, говорит глава комитета сейма Литвы

Запланированное в сейме Литвы на четверг принятие Закона о лоббистской деятельности отложено из-за замечаний о том, что предлагаемый комитетом вариант противоречит рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно прозрачности лоббистской деятельности, говорит председатель парламентского Комитета по вопросам государственного управления и делам самоуправления, “аграрий” Повилас Урбшис.

“Вопрос вычеркнут из повестки дня, потому что МИД сформулировал замечания, что поправки, которые одобрил комитет, противоречат рекомендациям ОЭСР. Рекомендация такова, чтобы положения этого закона распространялись к неправительственным организациям (НПО), позиция комитета – не приравнивать НПО к лоббистским организациям, потому что они представляют общественный интерес на неправительственном уровне”, – сказал П. Урбшис BNS.

По словам главы комитета, комитет будет просить МИД представить информацию о том, как лоббистская деятельность регламентируется в странах- членах ОЭСР, действительно ли неправительственный сектор подпадает под правовое регулирование лоббистской деятельности.

Рекомендация Совета ОЭСР по поводу вех в обеспечении прозрачности говорит о том, что в регламентирующих лоббистскую деятельность правовых актах страны должны четко определить понятия “лоббист” и “лоббизм”, и регулирование прежде всего должно быть направлено на лиц, занимающихся лоббистской деятельностью за вознаграждение, однако “лоббистская деятельность должна трактоваться шире, включая и другие группы интересов, коммерческие организации или организации, не стремящиеся к прибыли, которые стремятся оказывать влияние на публичные решения”.

В сейме в четверг планировалось принять новую редакцию Закона о лоббистской деятельности, по которой лоббистов должны регистрировать и ассоциации, стремящиеся оказывать влияние в связи с правовыми актами, однако, по сравнению с прежней версией документа из регулирования в этой редакции закона вычеркнут неправительственный сектор.

BNS

Метки: Литва, ОЭСР, Повилас Урбшис