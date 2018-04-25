Закон о синхронизации ЛЭП с Европой вынесен на рассмотрение Кабмина Литвы

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На рассмотрение литовского правительства вынесены проекты правовых актов, связанные с синхронизацией линий электропередачи (ЛЭП) страны с континентальной Европой, сообщило министерство энергетики.

Поправки к закону предлагают придать этому проекту и связанным с ним инфраструктурным проектам статус особой государственной важности. В них намечаются основные условия организации процесса и финансирования.

«В последнее время мы стремились к региональному соглашению и активно реализовывали действия, необходимые на региональном уровне, поэтому и на национальном уровне мы обязаны юридически четко закрепить шаги, необходимые для реализации этого проекта», – отмечает в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Во вторник в Брюсселе операторы системы передачи электроэнергии подписали договор о финансировании первого этапа проекта – Еврокомиссия и Европейский механизм взаимодействия (англ. CEF) выделяют по этому договору Литве, Латвии и Эстонии 324 млн евро.

На этом первом этапе для обновления и укрепления энергетической системы Литвы будет выделено три четверти необходимых средств – 125,2 млн евро (совокупная стоимость работ в стране – 167 млн евро).

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, оборудованные в трех странах Балтии.

В обновленной национальной стратегии энергетической независимости утверждается, что синхронизация ЛЭП Литвы должна быть реализована до 2025 года.

BNS