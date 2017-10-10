Закон об укреплении семьи: критики называют декларативным, а сторонники напоминают о демографии

В литовском парламенте пробивает себе дорогу проект закона об укреплении семьи, инициированный депутатами прошлого созыва. Оппоненты называют его сборником деклараций, а инициаторы парируют критикам, что закон нужен для формирования целенаправленной государственной политики.

Во вторник при рассмотрении проекта за него проголосовали 63 депутата, “против” были пять, а 14 членов сейма воздержались. Для принятия закона осталось одно голосование. Проект об укреплении семьи в сейме прошлого созыва поддержали 55 депутатов из консерваторов, Избирательной акции поляков Литвы и прочих фракций.

Выступивший против проекта председатель Комитета по социальным делам и труду, социал-демократ Альгирдас Сисас отметил, что поощрять рождаемость могли бы финансовые меры, а не декларации. “Этот закон их разряда тех, где много пара и дыма, как я говорю, а мало конкретики”, – иронизировал А. Сисас.

“Когда читаешь весь закон, сразу приходит мысль Остапа Бендера: “Не учите меня жить, лучше помогите материально”. Тогда все понятно, семья знает, чего хочет, потому что семья, вероятно, не может одним святым духом жить”, – сказал социал-демократ.

Один из инициаторов проекта, консерватор Римантас-Йонас Дагис, в свою очередь отметил, что “такой зонтичный координирующий закон давно нужен, ведь демографические последствия на лицо именно потому, что на это (семейную политику) мы совершенно не обращаем внимания”, – сказал консерватор, выразив уверенность в том, что у закона “будет связь с бюджетом”.

В законе определяется государственная политика в области семьи, предлагается учредить новые ведомства – национальную службу семьи и Комиссию по семейной политике.

В преамбуле к проекту говорится, что “основной семьи является свободное решение мужчины и женщины принять характерные для семьи обязанности морального и юридического характера”, а “взаимное дополнение мужчины и женщины является основой для создания семьи, как первичного и естественного общества и благоприятной среды для развития и воспитания ребенка”.

BNS

Метки: Литва