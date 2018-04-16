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Закупочные цены на молоко в Литве снижаются пятый месяц подряд

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В марте закупочные цены на молоко в Литве вновь снизились – они падают пятый месяц подряд. 

В марте средняя закупочная цена на натуральное молоко составила 287,2 евро за тонну – на 2,2% меньше, чем в феврале, но на 0,5% больше, чем в марте 2017 года, сообщило министерство сельского хозяйства.

В марте было закуплено 99,4 тыс. тонн молока – на 1,7% меньше, чем год назад.

Еврокомиссия прогнозирует, что в марте средняя закупочная цена на молоко в ЕС составила 339,4 евро за тонну – на 1,5% меньше, чем в феврале. В целом в ЕС закупочная цена на молоко снижается четвертый месяц подряд.

BNS

Метки: 

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