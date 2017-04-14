Закупочные цены на сырьевое молоко в Литве снижаются второй месяц подряд

В связи с тем, что спрос на молочные продукты на мировых рынках стабилизировался, закупочные цены на сырьевое молоко в Литве уменьшаются второй месяц подряд.

В марте закупочные цены на натуральное молоко составляли 285,9 евро за тонну – на 3,8% меньше, чем в феврале, но на 37,9% больше, чем в марте прошлого года. Средний показатель закупочных цен на молоко за месяц понизились на 2,5% до 230,4 евро, сообщает Министерство сельского хозяйства Литвы.

В прошлом месяце было скуплено 101,08 тыс. т молока – на 1,2% меньше, чем год назад.

Европейская комиссия прогнозирует, что в марте средняя цена в странах ЕС должна быть 333,2 евро/т, т.е. на 0,3% выше, чем в феврале.

BNS

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