Залит «первый бетон» АЭС «Руппур»

Нажатием символической кнопки началась 30 ноября 2017 года в провинции Пабна (Бангладеш) торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание энергоблока №1 АЭС «Руппур». В церемонии приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Строительство АЭС – это давняя мечта бенгальского народа, сегодня мы стали на шаг ближе к её осуществлению. Бангладеш становится частью атомного мира: «АЭС «Руппур» будет построена с применением самых современных на сегодняшний день технологий, и мы благодарны за это России и российскому народу», – сказала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

«Сегодня мы начинаем строить объект, жизненный цикл которого составит не менее 100 лет. Это значит, что мы закладываем основы дружбы и сотрудничества не только для нас, но и для наших детей и внуков. Точно такая же станция с инновационным блоком ВВЭР-1200 уже работает у нас в России. Мы будем строить станцию в Бангладеш с той же заботой и вниманием, как и у себя, в России», – отметил глава Росатома Алексей Лихачёв.

Для России строительство новой АЭС – это новые заказы для российских атомных предприятий, увеличение доли высокотехнологичного экспорта, новые рабочие места в России. Строительство двублочной АЭС позволяет занять не менее 12 тыс. российских специалистов – проектировщиков, инженеров, производителей оборудования, строителей, энергетиков.

В настоящее время в зарубежном портфеле заказов Росатома – сооружение 34 атомных энергоблоков в 12 странах мира.

Справочно:

Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» – АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Росатома). В 2015-2016 гг. проведены подготовительные работы на стройплощадке, разработана рабочая документация, а также материалы обоснования лицензий на размещение и сооружение блоков. В 2017 г. реализация проекта сооружения АЭС «Руппур» продолжилась в соответствии с графиком. 4 ноября 2017 г. регулирующий орган Бангладеш (BAERA) выдал лицензию на проектирование и сооружение станции. «Первый бетон» дает старт основному периоду строительства АЭС «Руппур». По плану начало эксплуатации блока №1 АЭС “Руппур” намечен на 2023 год, блока №2 — на 2024 год.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш г. Дакка в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 г. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, реализуемый на Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2). Первый блок НВАЭС-2 уже сдан в промышленную эксплуатацию, что делает проект референтным. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. В 2017 г. новый российский энергоблок НВАЭС-2 назван в числе трех лучших атомных установок мира по версии влиятельного международного издания POWER (США).

Проект АЭС «Руппур» реализуется в рамках концепции глубоко эшелонированной защиты, которая является фундаментальной для всей системы защиты АЭС. Главная черта глубоко эшелонированной защиты основывается на концепции многоуровневой защиты и смягчения последствий гипотетических технологических аварий и влияния человеческого фактора. Это гарантирует безопасность окружающей среды.

Регион Южной Азии хорошо знаком Госкорпорации «Росатом», которая уже давно и успешно работает в Индии, соседствующей с Бангладеш. Российская сторона имеет уникальный и многолетний опыт возведения атомных электростанций, являющихся сложнейшими высокотехнологичными инженерными объектами, в южных широтах, в очень жарком и влажном климате, с ограниченным доступом к пресным водным ресурсам. Площадка АЭС «Руппур» находится в районе с такими сложными климатическими условиями, где, в частности, в период с мая по октябрь проходит муссонный период.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

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