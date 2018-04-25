Заложники политического хаоса

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Неопределенность с условиями выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) мешает членам сообщества вести переговоры о бюджете на 2021-2027 годы, говорит президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, переговоры об этом состоятся лишь осенью следующего года.

«Пока английские политики не заключат или национальное соглашение, или межпартийное, или межфракционное – неважно, как его называть, пока не будет общего соглашения о том, что они имеют в виду под Brexit и чего они хотят, до тех пор мы точно теряем время, а главное, что Европа становится заложником этого политического хаоса», – сказала Д. Грибаускайте телеканалу LRT в Брюсселе. Ее комментарий передало BNS президентское ведомство.

Участвовашая в заседании Европейского совета руководитель Литвы сказала, что английский премьер приезжает на встречи Европейского совета «без внятного мандата», поэтому эти встречи нерезультативны.

В прошлый четверг страны ЕС сформулировали свои позиции относительно представленного Еврокомиссией (ЕК) предварительного предложения по бюджету.

«Балтийские страны вполне единодушно высказались по прямым выплатам и по финансированию сельского хозяйства вообще. Таким образом, позиции многих стран сгруппировались и были четко сформулированы, так что у ЕК есть прекрасная дорожная карта подготовить второе предложение. Оно, скорее всего, появится до июня следующего года. Ну а пока переговоры намечаются еще позже, осенью 2019 года», – сказала Д. Грибаускайте.

Ранее президентское ведомство сообщило, что на переговорах о новом семилетнем бюджете для Литвы важны три приоритетные области: финансовая помощь из фондов конвергенции, сельхозвыплаты и средства на закрытие Игналинской АЖС, а также на стратегические энергетические и транспортные проекты.

В связи с тем, что внутренний валовой продукт Литвы превысил 75% среднего показателя по ЕС, ЕК предлагает на 24% снизить предназначенную для Литвы финансовую помощь из конвергенционных фондов. По словам президента, такое серьезное сокращение помощи неприемлемо, поэтому необходимо добиваться, чтобы к Литве был применен переходный период и финансовая помощь ЕС сокращалась постепенно.

Литва общими усилиями с Латвией и Эстонией также добиваются того, чтобы прямые сельхозвыплаты фермерам стран Балтии быстрее достигли среднего показателя по ЕС. ЕС уже сейчас не выполняет свое обязательство, взятое в 2013 году, о том, что прямые выплаты к 2020 году будут достигать как минимум 196 евро за гектар. Согласно внесенному ЕК нынешнему предложению, в первый год новой финансовой перспективы — 2021-ый год выплаты литовским фермерам составят 174 евро за гектар.

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ