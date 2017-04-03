Замечание ДГБ об особых правах поляков вызвало критику

Некоторые политические эксперты в Литве считают, что Департамент госбезопасности (ДГБ) необоснованно вступил в политические дискуссии, когда предупредил о возможных последствиях предоставления “исключительных прав” полякам Литвы.

В опубликованном в понедельник отчете двух разведывательных ведомств Литвы говорится, что “Россия стремится интегрировать в политическую повестку соотечественников в Литве постоянно поднимаемые требования предоставить исключительные права общине поляков Вильнюсского края. После предоставления исключительных прав польской общине будут созданы предпосылки для влияния России с целью потребовать те же права, а в итоге – исключительный статус для русских во всех Балтийских государствах”.

По данным разведки, Россия также стремится использовать споры по поводу прав литовских поляков, российские дипломаты этой страны “не случайно публично подчеркивают, что в Литве нарушаются права не только русской, но и польской общин”.

Доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс считает, что ДГБ совершил большую ошибку.

“Полагаю, что это совершенно непонятно. Вопрос национальных меньшинств является политическим, а не вопросом безопасности. Окраска угрозы придана лишь вопросам национальных меньшинств лишь в Восточной и Центральной Европе. По той лишь одной причине, что полякам будут предоставлены определенные права, еще не значит, что они будут предоставлены русским. Если Москва будет оказывать давление, то можно и отказаться”, – сказал BNS К. Гирнюс.

Доцент Университета им. Витаутаса Великого Анджей Пушкто отметил, что ДГБ перешел границы собственной компетенции.

По его мнению, в последние 10-15 лет литовская политика в отношении польского нацменьшинства напоминает движение в темной комнате, у литовских ведомств нет ясной стратегии и тактики, хотя в последнее время из уст премьера Саулюса Сквярнялиса и бывшего лидера консерваторов Андрюса Кубилюса звучали позитивные инициативы в рамках созданной в парламенте группы.

BNS

Метки: ДГБ, Критика, Литва