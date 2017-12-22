Заместитель премьер-министра Великобритании подал в отставку из-за скандала с порнографией

Глава аппарата британского правительства, фактически заместитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Дэмиан Грин подал в отставку после того, как расследование установило, что он дал ложные показания о наличии порнографии на его рабочем компьютере, сообщает Sky News.

Расследование, продолжавшееся семь недель, установило, что Грин и его адвокат скрыли тот факт, что они знали о найденных в 2008 году на его офисном компьютере порнографических материалах. За последние месяцы Грин неоднократно заявлял, что полиция ничего не сообщила ему о находке.

“Я сожалею, что меня попросили подать в отставку за нарушение кодекса поведения министров, за которое я прошу прощения. Это было честью для меня – работать в правительстве в качестве министра по делам труда и пенсий и главы аппарата правительства” (цитата по РИА “Новости”), – говорится в письме Грина премьеру Терезе Мэй, текст которого распространила канцелярия премьера.

“Я ясно дал понять, что не скачивал и не смотрел порнографию на парламентском компьютере. Но я признаю, что нужно было более ясно выражаться в своих заявлениях для прессы, что адвокаты полиции говорили с моими адвокатами об обнаружении в 2008 году порнографии на компьютере и о том, что полиция вновь поднимала этот вопрос в 2013 году”, – отмечается в письме.

61-летний Грин также опроверг заявления журналистки газеты The Times Кейт Молтби о домогательствах к ней с его стороны в 2015 году. В то же время он признал, что заставил ее почувствовать себя неловко при общении, за что принес извинения.

Мэй в письме тепло отозвалась о Грине, напомнив о своей многолетней дружбе с ним и о том, что он многое сделал для страны. “С глубокой печалью и с глубокой благодарностью за ваш многолетний вклад на протяжении многих лет мне пришлось попросить вас подать в отставку и потом принять ее”, – отметила премьер.

Грина назначили на должность главы секретариата кабмина 11 июня. Фактически он был заместителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которой работал в Министерстве внутренних дел. Политик в правительстве Мэй ранее также занимал пост министра труда и по делам пенсий.

За последний месяц это уже третья по счету отставка среди высших должностных лиц в кабмине, отмечает ТАСС. Ранее в декабре пост председателя Комиссии по социальной мобильности покинул Алан Милберн, обвинив премьер-министра в том, что она не уделяет достаточного внимания социальным проблемам страны.

Месяц назад подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства правящей Консервативной партии руководитель группы советников Мэй по политическим вопросам Джордж Фримэн, который заявил, что у тори нет “последовательной экономической программы”.

Британский премьер-министр находится под давлением после досрочных парламентских выборов, которые прошли 8 июня и завершились для Консервативной партии потерей правящего большинства в Палате общин. Ситуация обострилась, когда в ноябре кабинет министров покинули сразу два его члена – сначала на фоне секс-скандала в отставку подал министр обороны Майкл Фэллон, затем о своем решении уйти из правительства заявила министр по вопросам международного развития Прити Пател.

NEWSru.com

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