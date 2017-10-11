Замкнутый круг: цены растут

Экономика Литвы идет семимильными шагами. Пенсии уже увеличили, с нового года добавят еще. Средняя зарплата растет. Вот-вот дожмут решение об увеличении очередной минимальной зарплаты. Врачи и полиция дождались повышения довольствия. На очереди, быть может, учителя. Так картину рисуют чиновники, рапортуя об очередной победе. И на самом деле – все действительно так. Только вопрос: почему сводить концы с концами все труднее?

Правда о пенсии

С этого месяца пенсионерам к базовой пенсии прибавили по 10 евро, а еще 30 евро обещают прибавить с будущего года. Потом с каждым годом индексировать выплаты. Правительство считает, что решило проблемы пожилых людей. Экономисты утверждают, что индексация пенсий все равно отстает от инфляции. Правительство недавно подсчитало, что в бюджете социального страхования – порядочный избыток. Тут же премьер обрадовал пенсионеров, что с октября ко всем видам пенсий прибавят по десятке евро в среднем, а с будущего года будут набавлять и индексировать пособия соответственно инфляции.

«Пенсии также повысятся с 1 января. По новым положениям закона, в новом году прибавят 7%. Это наш прогноз. Человек, при наличии пенсионного стажа, получит на 29-30 евро больше. Со следующего года пенсии будут индексировать автоматически, и это уже не будет зависеть от воли политиков», – говорит заместитель директора Департамента социального страхования и пенсий Инга Бушкуте.

Официальная инфляция в прошлом году – порядка 4%, но не в ней одной проблема. Экономисты поясняют, что при расчете пенсий в будущем станут учитывать не уровень инфляции, а собранный бюджет. Если в казне убавится, то выплаты пенсионерам уменьшатся.

«Инфляция для пенсионера значительно выше, чем средняя инфляция по всей стране. Если мы говорим, что общая инфляция растет около 4,5%, а цены на продукты питания растут около 4%, то опять же, не все цены на продукты повышаются одновременно и постепенно. Те же самые молочные продукты, то же самое масло, мы видим, что оно дорожает практически в разы», – поясняет экономист Екатерина Рояка.

То есть проблема в том, что продовольственная корзинка пенсионеров более ограничена, и это делает их более уязвимыми. Впрочем, у новых поколений перспектив и того меньше.

«Пенсия должна составлять не менее 70% заработной платы. Той зарплаты, которую ты получал при своей рабочей жизни. У нас она сейчас составляет 40%, около 42%, а в ближайшем будущем, в течение ближайших 20 лет, по всей видимости, она снизится до 30%. Требовать от системы той пенсии, которая прописана, теоретически, в учебниках, фактически не имеет никакого смысла», – добавляет Е. Рояка.

К 2050 году в Литве соотношение работающих и пенсионеров будет не трое к одному, как сейчас, а один к одному.

Правда о зарплатах

Похожая ситуация и с зарплатами учителей, одной из самых незащищенных групп среди бюджетников. О повышении зарплат учителей в правительстве готовы говорить, но не готовы принимать на себя финансовые обязательства. Таков итог совещания лидеров профсоюзов с министром просвещения в минувший понедельник, 9 октября.

Намечалось долгожданное подписание коллективного договора, но оказалось, что часть требований профсоюзов в профильном ведомстве переписали, а часть вычеркнули.

«Таких обещаний, что сегодня подпишем договор, мы не давали. Мы лишь представили правительственный вариант коллективного договора и высказанные замечания», – утверждает министр Юргита Пятраускене.

Как выяснилось, из договора как раз исчезли сроки пересмотра зарплат и их величина. Сказано только, что вводить систему штатного расчета заработков педагогов планируется в три этапа – это единственная цифра в правительственном документе.

«Понимаете, мы не хотим указывать в конкретных цифрах, 5 миллионов или 15, но не отказываемся от обязанности пересмотреть зарплаты. Ведь ясно, что без бюджетных средств такие обязательства невыполнимы. Сейчас, к примеру, в среднем учитель получает 700 евро, введя штатную оплату, средний заработок должен подняться до 900 евро, то есть, по сути, речь идет о повышении зарплат», – говорит председатель парламентского Комитета по науке и образованию Эугениюс Йовайша.

Учителя и не скрывают, что хотят зарабатывать не меньше медиков и полицейских. Тем более, что Министерство финансов твердит повсюду, что будущий бюджет – избыточный.

«Та самая штатная оплата и предусматривает, что зарплаты педагогов вырастут, чтобы поднять престиж профессии, это естественно. Мы говорим, что нужно устранять так называемые «ножницы» в зарплатах, а это значит повышение заработков, хоть небольшое, 2%, но правительство и этих обязательств избегает», – считает председатель профсоюза учителей Эугениюс Есинас.

«Если мы через неделю–другую не достигнем общей договоренности, будем готовить коллективный иск. Позиция правительства, что в коллективном договоре не должно быть никаких финансовых обязательств для профсоюзов, не приемлема», – добавляет его коллега по профсоюзу Аудрюс Юргялявичюс.

Ответный аргумент у профсоюзов – забастовка. Учителя не раз массово осаждали министерство и обещают сделать это вновь, если чиновники от разговоров не перейдут к конкретным обязательствам. Так оно, видимо, и произойдет.

Правда о ценах

При этом рост цен набирает обороты и превзошел ожидания — годовая инфляция в сентябре 2017 года достигла 4,8%. Такие данные 9 октября огласил Департамент статистики. Только за один месяц цены в стране в среднем выросли на 1%, и это обусловили подорожавшие овощи, одежда, обувь, топливо и масла, подсчитывает Департамент статистики.

Аналитики замечают, что в Литве образовался «заколдованный круг», когда цены поднимаются из-за растущих зарплат, при этом быстрее, чем последние.

Еще в начале сентября 2017 года Департамент статистики прогнозировал, что предварительная годовая инфляция составит 4,5%, но объявленная фактическая уже достигла 4,8%. На рост цен за год больше всего повлияли поднявшаяся стоимость пива, молока и молочных продуктов, сыра и яиц, топлива и масел, услуг заведений общепита, подсолнечного масла, крепких спиртных напитков. За год подорожали товары и услуги всех категорий без исключения. Стоимость потребительских товаров за год выросла на 4,4%, а услуг — на 6%.

В сентябре 2017 года особенно подорожали дыни (30,7%), огурцы (20,6%), а также киви (14,8%). Цены на обувь выросли на 9,9%, одежда подорожала на 9,5%, сливочное масло и его продукты — 12,6%.

Среди товаров, которые в сентября больше всего подешевели, — услуги пассажирского авиатранспорта (32,2%), домов отдыха (23,1%). Также значительно снизились цены на некоторые овощи и фрукты: болгарский перец, китайская капуста, чеснок, виноград, свекла, грейпфруты подешевели более чем на 10%.

Больше всего на годовую инфляцию повлияло подорожавшее пиво (29,9% за год), также молоко и молочные продукты, сыр (11,9%), топливо и масла подорожали на 5,6% за год. Обед в ресторане или кафе сейчас стоит чуть ли не на 10% больше, чем год назад. Меньше всего за год подорожали медицинские услуги (0,3%), примерно на 2% подорожали услуги связи и одежда.

Старший аналитик департамента экономических исследований банка Luminor Индре Гените-Пикчене утверждает, что Литва уже некоторое время живет в спирали инфляции.

«В странах Балтии такой рост цен-зарплат приобретает признаки так называемой спирали инфляции. Образуется заколдованный круг, когда цены растут из-за растущих зарплат, а их работодателей заставляют поднимать работники, не довольные растущими ценами. Эта карусель набирает обороты и из-за клиньев неэффективности на рынке труда, политической коррекции минимальной месячной зарплаты и роста цен на определенные продукты питания», — говорит старший экономист.

Она отмечает, что по уровню инфляции Литва еще больше отстает от среднего показателя ЕС. В Эстонии цены на услуги растут немного медленнее, а по росту стоимости услуг Литва опережает Латвию в два раза.

«Конечно, на это влияет и тот факт, что цены на услуги как в Латвии, так и в Эстонии все еще выше, чем в Литве», — считает И. Гените-Пикчене.

При этом власти регулярно подчеркивают «успешность» своей экономической политики, аргументируя ее средним ростом зарплат, который по итогам года может составлять около 5%.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N41 (1181) 12 октября, пенсии, Средняя зарплата, статистика, Цены